78 phút 'vàng' chạy đua cứu người đàn ông đột quỵ giữa đồng

Chiều 28/8, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho biết vừa cấp cứu thành công trường hợp đột quỵ nhồi máu não.

Sau khi điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, trạng liệt nửa người trái kèm nói đớ của ông T. cải thiện rõ rệt. Ảnh BV

Bệnh nhân là ông N.T.T. (69 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Được biết, khi đang làm việc ngoài đồng, ông T. bất ngờ ngã quỵ, liệt nửa người trái, nói khó, phát âm không rõ.

Phát hiện ông có biểu hiện bất thường, người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, người bệnh trong tình trạng liệt nửa người trái, kèm nói khó, phát âm không rõ. Nhận định đây là trường hợp đột quỵ cấp, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ “Stroke code”.

Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng và thực hiện các bước cần thiết, ê-kíp điều trị xác định người bệnh có chỉ định tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, gia đình ban đầu lo lắng, chần chừ do e ngại những nguy cơ có thể xảy ra khi sử dụng thuốc.

Các bác sĩ nhanh chóng giải thích về lợi ích, nguy cơ của phương pháp tiêu sợi huyết, đồng thời tư vấn cho gia đình về cơ hội hồi phục nếu người bệnh được điều trị sớm.

Sau khi được giải thích và đồng thuận, ê-kíp quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Chỉ 78 phút sau khi vào cấp cứu, người bệnh đã được điều trị.

Vài phút sau khi dùng thuốc, tình trạng của ông T. cải thiện rõ rệt. Người bệnh tiếp tục hồi phục trong những ngày điều trị.

Đến khi xuất viện, ông T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự đi lại và vận động tốt. Người bệnh được hướng dẫn tiếp tục theo dõi, quản lý ngoại trú tại Phòng khám Khoa Nội tổng hợp.

Bác sĩ Trương Công Hùng, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, cho biết trong đột quỵ nhồi máu não, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm thì cơ hội được can thiệp, hạn chế tổn thương não và giảm di chứng càng cao.

Theo bác sĩ Hùng, với người bệnh đủ điều kiện, tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch được thực hiện trong cửa sổ điều trị 4, 5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Một số trường hợp phù hợp có thể được lấy huyết khối bằng dụng cụ trong khoảng 6 giờ kể từ khi khởi phát.

Vì vậy, khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, không nên tự điều trị tại nhà hay chờ triệu chứng tự hết mà cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi và những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn lipid máu cần chủ động kiểm soát bệnh nền, uống đủ nước, tránh lao động quá sức dưới trời nắng nóng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, người dân cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Không chờ triệu chứng tự hết, không tự điều trị tại nhà và không để sự chần chừ làm mất “thời gian vàng”.