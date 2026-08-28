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Suy thận cấp sau khi uống cốc cà phê để tủ lạnh qua đêm

Sự kiện: Bệnh thận

Nam thanh niên 30 tuổi suy thận cấp, suýt chạy thận sau khi uống cafe để ngoài nhiều giờ, rồi cất tủ lạnh qua đêm, gây nôn ói, tiêu chảy.

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Theo Minh Diễm ([Tên nguồn])

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-28/08/2026 10:12 AM (GMT+7)
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