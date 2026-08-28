Suy thận cấp sau khi uống cốc cà phê để tủ lạnh qua đêm
Nam thanh niên 30 tuổi suy thận cấp, suýt chạy thận sau khi uống cafe để ngoài nhiều giờ, rồi cất tủ lạnh qua đêm, gây nôn ói, tiêu chảy.
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Theo Minh Diễm ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 10:12 AM (GMT+7)