Loại rau dại mọc đầy ruộng, thơm phức, giàu vitamin, nay được nhiều người săn lùng, làm bánh cực ngon

Loại rau có tính thanh mát, chứa chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Đó là lá khúc.

Rau khúc, hay rau khúc tẻ (Gnaphalium affine), là loại rau dại mọc nhưng giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong 100g loại rau khúc tươi chứa nhiều chất xơ giúp tiêu hóa tốt, cùng vitamin A, C, K và các khoáng chất như canxi, sắt, kali.

Đặc biệt, loại rau này giàu flavonoid, saponin và tinh dầu tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, giảm ho, long đờm.

Loại rau này giàu flavonoid, saponin và tinh dầu tự nhiên

Theo Đông y, loại rau khúc tính ấm, vị hơi đắng, giúp trừ phong hàn, tiêu đờm và làm ấm cơ thể. Đây là lý do rau được dùng làm xôi khúc vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Khi kết hợp lá khúc với gạo nếp, đỗ xanh và thịt ba chỉ sẽ làm nên món bánh khúc thơm ngon. Lá khúc tạo nên hương vị và màu xanh tự nhiên của bánh. Dân Việt giới thiệu cách làm món bánh khúc như sau:

Nguyên liệu làm xôi khúc

- 500g gạo nếp

- 400g đỗ xanh

- Thịt ba chỉ

-300g bột nếp

- 150g bột gạo

- 30g bột lá khúc

Cách làm

- Đầu tiên là ngâm gạo nếp và đỗ xanh.

- Phần nhân chọn thịt ba chỉ có cả nạc lẫn mỡ để khi ăn thơm và béo hơn.

- Thịt thái miếng vừa ăn rồi ướp với nước mắm ngon, hành khô băm, chút đường và nhiều tiêu.

- Gia vị cứ nêm theo khẩu vị gia đình nhưng nhớ ướp đậm đà một chút để khi kết hợp với nếp và đỗ sẽ vừa miệng hơn. Sau đó đem hầm khoảng 1 tiếng cho thịt mềm thơm.

- Đỗ xanh hấp chín bở rồi xay hoặc giã nhuyễn. Cho luôn phần nước thịt hầm vào trộn cùng đỗ để nhân thơm và béo hơn.

- Sau đó chia nhân thành từng viên khoảng 40g, nhớ cho miếng thịt vào giữa luôn để lúc gói sẽ nhanh hơn.

- Đến phần bột khúc, trộn đều 300g bột nếp, 150g bột gạo và 30g bột lá khúc (nếu có lá khúc tươi thì càng thơm). Thêm nước ấm từ từ và nhào đến khi bột dẻo mịn, không còn dính tay. Chia bột thành từng viên khoảng 50–80g tùy thích bánh to hay nhỏ.

- Cán mỏng viên bột, đặt nhân vào giữa rồi khéo léo bọc kín lại, vo tròn sao cho nhân không bị lộ ra ngoài. Gói xong thì lăn qua một lớp gạo nếp.

- Khi hấp, rải một lớp gạo nếp xuống đáy xửng trước, xếp bánh lên rồi phủ phần gạo nếp còn lại lên trên. Hấp khoảng 30 phút là bánh chín.

- Thành phẩm là những chiếc bánh khúc dẻo thơm, nếp mềm, nhân đỗ bùi bùi, thịt ba chỉ mềm tan, thơm mùi tiêu và lá khúc.

- Bánh ăn không hết chỉ cần bọc kín hoặc hút chân không rồi cấp đông. Mỗi lần ăn chỉ việc mang ra hấp lại khoảng 15–20 phút là ngon như bánh mới làm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hồ Dạ Vân thực hiện.