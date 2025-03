Thanh niên 21 tuổi bị đột quỵ, bác sĩ cảnh báo người trẻ không nên duy trì thói quen tai hại này

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và can thiệp thành công cho bệnh nhân P.H.S, nam, 21 tuổi, bị đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch não giữa phải.

Theo lời kể của gia đình, tối ngày 26/2, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường tuy nhiên, đến khoảng 2h sáng ngày 27/2 thì cảm thấy yếu nửa người. Đến sáng, tình trạng bệnh nhân không cải thiện nên gia đình đã đưa đến Trung tâm y tế huyện Yên Lập.

Bệnh nhân trẻ bị đột quỵ.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não cấp/ tim bẩm sinh. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia tại Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và quyết định chuyển thẳng bệnh nhân đến Trung tâm khi đã ở giờ thứ 10 kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh chậm, Glasgow 14 điểm, nói ú ớ, liệt nửa người trái với cơ lực 0/5. Bệnh nhân đã được khám cấp cứu, chụp CT sọ não có dựng hình mạch máu não: Hình ảnh nhồi máu não do tắc động mạch não giữa bên phải.

Thời gian vàng để can thiệp tái thông mạch máu não là 6 giờ. Mặc dù thời điểm nhập viện là giờ thứ 10, nhưng các bác sĩ nhận định, bệnh nhân bị tắc động mạch lớn và còn quá trẻ, nhu mô não tiên lượng còn cứu được tối đa. Ngay lập tức, kíp can thiệp hội chẩn và chỉ định cấp cứu can thiệp mạch lấy huyết khối. Chỉ sau 30 phút kể từ khi nhập viện, bệnh nhân đã được đưa lên phòng can thiệp chuẩn bị can thiệp lấy huyết khối mạch não.

Sau 15 phút can thiệp, ekip đã lấy ra 2 mảnh huyết khối, giúp mạch máu não của bệnh nhân tái thông hoàn toàn. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân đã có những cải thiện tích cựcp: ý thức cải thiện hơn, phản ứng tốt hơn và có thể trả lời chính xác câu hỏi.

Hiện tại, sau 24 giờ can thiệp, bệnh nhân tỉnh, Glasgow 15 điểm, nói rõ tiếng và có thể tự thực hiện được 1 số sinh hoạt cá nhân cơ bản.

Theo BS. Khổng Hữu Phú – Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân S. là một trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ khi tuổi vẫn còn trẻ. Từ đầu năm 2025, Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hơn 10 ca đột quỵ ở người trẻ, bao gồm cả nhồi máu não và chảy máu não. Đặc biệt, ngay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn có nhiều bệnh nhân cấp cứu vì đột quỵ khi tuổi đời còn trẻ, bị đột quỵ nhồi máu tắc mạch lớn.

Trước đây, đột quỵ thường được xem là bệnh của người lớn tuổi, nhưng hiện nay, tỷ lệ người trẻ mắc đột quỵ đang gia tăng một cách đáng báo động. Nguyên nhân chính đến từ lối sống thiếu lành mạnh như: căng thẳng kéo dài, chế độ ăn uống không khoa học, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và ít vận động. Ngoài ra, các bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu cũng là yếu tố nguy cơ đáng lo ngại.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như: Yếu liệt nửa người, méo miệng, nói khó hoặc không nói được, chóng mặt, mất thăng bằng đột ngột, đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân,… cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có chuyên môn về đột quỵ ngay lập tức để được cấp cứu kịp thời.

Bên cạnh đó, người trẻ cần lưu ý duy trì lối sống khoa học, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng kéo dài, ăn nhiều rau củ quả và trái cây, không dùng thực phẩm nhiều dầu mỡ, cholesterol và chất béo; giảm hoặc không uống rượu, bia, đồ uống có cồn,… Đồng thời, tạo dựng thói quen nói không với các chất kích thích, thường xuyên tập thể dục thể thao, khám và điều trị các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường…