7 lợi ích sức khỏe khi đạt ‘cực khoái’

1. "Cực khoái" giúp cải thiện tâm trạng

"Cực khoái" giải phóng các hormone tạo cảm giác dễ chịu vào máu. Những hormone này giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn và bớt căng thẳng hơn bao gồm:Dopamine: Kích hoạt cảm giác hưng phấn, ham muốn và khoái lạc mãnh liệt.Endorphin: Gây cảm giác hưng phấn và giảm căng thẳng.Oxytocin: Thúc đẩy cảm giác yêu thương và gắn bó.Prolactin: Đóng vai trò trong việc gắn kết tình cảm và giúp cảm thấy thỏa mãn sau khi đạt "cực khoái".Serotonin: Giúp điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn và giấc ngủ.

"Cực khoái" cũng khiến cặp đôi cảm thấy tự tin hơn và cải thiện tâm trạng hơn nữa. Tuy nhiên nghiên cứu về vấn đề này còn hạn chế nên chưa rõ những lợi ích cải thiện tâm trạng này có thể kéo dài bao lâu.

"Cực khoái" giúp tăng cảm giác hạnh phúc.

2. Kết nối với cơ thể mình

Việc đạt "cực khoái", đặc biệt là thông qua thủ dâm, có thể tiết lộ rất nhiều điều về sức khỏe tình dục.

"Cực khoái" có thể giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể mình. Việc biết cơ thể mình bình thường trông như thế nào, cảm giác ra sao và mùi như thế nào rất hữu ích để nhận biết khi có điều gì đó không ổn.

Bạn sẽ có thể phát hiện ra những thay đổi có thể báo hiệu một bệnh lý nào đó. Nó cũng mang lại sự an tâm rằng cơ thể vẫn có thể mang lại khoái cảm cho bạn ngay cả khi bị mắc bệnh mạn tính.

3. Khám phá những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái

"Cực khoái" giúp chúng ta khám phá trọn vẹn những gì kích thích, từ đó giúp đạt được khoái cảm tối đa.

Một số người có thể đạt cực khoái khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo trong khi những người khác thì không.

4. Cải thiện giấc ngủ

Hiện chưa rõ cơ chế gây buồn ngủ của "cực khoái" nhưng có thể là do sự giải phóng các hormone thư giãn.

Cực khoái tương tự như kỹ thuật thư giãn cơ bắp từng bước, siết chặt một nhóm cơ hết mức có thể, sau đó thả lỏng chúng. Giải tỏa căng thẳng này giúp chúng ta dễ ngủ hơn khi các cơ co lại và giãn ra trong quá trình đạt "cực khoái".

Mối liên hệ giữa "cực khoái" và giấc ngủ có thể là do thói quen. Cơ thể chúng ta có thể tự nhận biết đã đến giờ ngủ sau khi đạt "cực khoái" nếu thực hiện việc này vào ban đêm.

5. Củng cố mối quan hệ tình cảm

Việc đạt "cực khoái" cùng bạn tình giúp củng cố mối quan hệ tình cảm. Cực khoái kích thích giải phóng oxytocin và prolactin. Cả hai hormone này đều thúc đẩy sự gắn kết, giúp kết nối tốt hơn với bạn tình.

Việc biết rằng mình và người yêu có thể làm cho nhau thỏa mãn có thể giúp tăng sự tự tin và sự hài lòng của bản thân.

Đạt "cực khoái" cùng nhau thúc đẩy các cặp đôi gắn kết.

6. Giúp tăng cường cơ sàn chậu

"Cực khoái" là một chuỗi các cơn co thắt cơ giúp duy trì hoặc tăng cường các cơ sàn chậu. Các cơ này hỗ trợ bàng quang, ruột, niệu đạo và tử cung và làm tăng lưu lượng máu đến vùng xương chậu, hỗ trợ sự phát triển cơ bắp.

Việc thường xuyên co duỗi cơ sàn chậu làm tăng tiết dịch âm đạo giúp giảm đau khi quan hệ và làm cho "cực khoái" mãnh liệt hơn. Cơ sàn chậu khỏe mạnh cũng có thể giúp tăng độ bám khi quan hệ.

7. Giúp giảm đau tự nhiên

"Cực khoái" có thể giúp giảm đau bụng kinh. Các hormone như oxytocin và endorphin có thể hoạt động như thuốc giảm đau tự nhiên.

Tuy nhiên tác dụng này là khác nhau ở mỗi người. "Cực khoái" có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung làm trầm trọng thêm các cơn co thắt tử cung do kinh nguyệt gây ra.