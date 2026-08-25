Loại thịt nhiều xương, ít mỡ, giàu protein được yêu thích, nướng cách này mềm ngọt, thơm phức

Sườn lợn là loại thịt giàu năng lượng, được nhiều người ưa thích. Trong 100g sườn lợn chứa khoảng 250-300 calo, 20-25g protein chất lượng cao giúp xây cơ và phục hồi tế bào.

Chất béo chiếm 15-20g, cung cấp năng lượng nhưng cần ăn điều độ. Loại thịt này giàu vitamin nhóm B, đặc biệt B1, B6, B12 tốt cho thần kinh và tạo máu, cùng khoáng chất như kẽm, sắt, phốt pho, selen giúp tăng miễn dịch và chắc xương.

Món yêu thích khi chế biến loại thịt này là nướng. Những miếng sườn mềm mọng, đậm đà, bên ngoài vàng thơm, bên trong ngọt thịt mà không bị khô khiến trẻ già đều mê.

Điểm đặc biệt của công thức này nằm ở cách sơ chế sườn bằng nước muối loãng thay vì chần nước sôi, kết hợp sốt ướp từ hành tỏi, xì dầu, đường và tiêu giúp sườn thấm vị sâu. Khi nướng cùng tỏi và chanh vàng, sườn dậy mùi thơm đặc trưng, vị mặn ngọt hài hòa, càng ăn càng cuốn.

Dân Việt giới thiệu công thức ướp sườn như sau:

- Hành tỏi xay nhuyễn xong cho vào từ lúc dầu ăn hơi âm ấm.

- Rim nhỏ lửa cho ra tinh dầu cho tới khi hơi vàng thì dừng lại.

- Lọc lấy dầu đó để làm sốt ướp sườn

- Dầu hành tỏi bên trên + hành tỏi xay lọc lấy nước cốt + đường + hạt tiêu + muối canh + xì dầu

- Ướp sườn 1 tiếng hoặc lâu hơn ngăn mát tủ lạnh

- Nướng cùng tỏi cắt đôi + chanh vàng cho thơm

- Nồi chiên nhỏ thì set nhiệt thấp để sườn chín từ bên trong rồi cho vàng mặt sau.

Nhiệt độ thì tuỳ lò để căn chỉnh, nướng 30 phút lật mặt nướng tiếp 30 phút.

Cuối cùng quét sốt ướp nướng thêm lên bề mặt nướng thêm 170 độ 10 phút mỗi mặt.

Thành phẩm sườn nướng chín vàng óng, bên ngoài săn thơm, phủ một lớp sốt bóng nhẹ, bên trong mềm mọng, ngọt thịt và thấm đẫm gia vị. Sườn nướng kiểu này ăn cùng cơm trắng, rau sống hoặc dưa góp đều rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện!