Vì sao người Hàn Quốc thích ăn bạch tuộc sống?

Nếu ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng thế giới với món sushi tinh tế, ẩm thực Trung Quốc vang danh bởi những món quay nướng cầu kỳ thì Hàn Quốc lại khiến thực khách quốc tế vừa tò mò vừa kinh ngạc với món Sannakji - bạch tuộc còn sống cắt nhỏ hoặc để nguyên con ăn ngay tại bàn. Những xúc tu bạch tuộc vẫn còn ngoe ngẩy, bám chặt lấy đầu lưỡi thực khách khi thưởng thức.

Món đặc sản này là thử thách đối với đa số du khách nước ngoài lần đầu thưởng thức. Sự hấp dẫn của bạch tuộc sống đối với người Hàn Quốc không chỉ nằm ở hương vị tươi ngon nguyên bản.

Món bạch tuộc sống được người Hàn Quốc yêu thích nhưng lại khá khó ăn với du khách. (Ảnh: Grunge)

Niềm tự hào về văn hóa bản địa

Hàn Quốc có ba mặt giáp biển, sở hữu đường bờ biển dài cùng vô số vùng đầm lầy ven biển (Getbol) - môi trường sống lý tưởng của các loài bạch tuộc nhỏ (Nakji). Do nguồn cung dồi dào, từ xa xưa, người dân đã có thói quen đánh bắt và thưởng thức bạch tuộc ngay tại chỗ.

Theo thời gian, thói quen ăn uống này phát triển thành một nét văn hóa ẩm thực truyền thống mang tính biểu tượng. Ăn bạch tuộc sống không chỉ là sở thích cá nhân mà còn thể hiện sự gắn kết với thiên nhiên, biển cả và lịch sử lâu đời của dân tộc. Người Hàn Quốc coi đây là văn hóa ẩm thực độc đáo, phản ánh sự sáng tạo và tinh thần phóng khoáng của con người bản địa.

Món bạch tuộc sống có truyền thống lâu đời tại Hàn Quốc. (Ảnh: Michelin Guide)

Tôn vinh độ tươi ngon và hương vị tự nhiên

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến người Hàn Quốc mê mẩn bạch tuộc sống chính là sự tôn sùng tính tự nhiên và độ tươi của thực phẩm. Trong triết lý ẩm thực Hàn Quốc, nguyên liệu càng tươi thì càng ít cần qua chế biến nhiệt để giữ trọn vẹn vị ngọt thanh của biển cả.

Khi thưởng thức Sannakji, người ta thường chỉ trộn sơ xúc tu bạch tuộc vừa cắt với một chút dầu ăn, gừng, ớt, muối và hạt mè rang. Việc không xào, nấu hay tẩm ướp quá nhiều gia vị giúp người ăn cảm nhận trọn vẹn vị ngọt tự nhiên, độ giòn sần sật mọng nước mà không một món ăn chín nào có thể thay thế được. Đối với người Hàn, độ chuyển động của các xúc tu bạch tuộc trên đĩa chính là minh chứng rõ ràng nhất cho độ tươi mới tối đa của món ăn.

Đối với người Hàn Quốc, món bạch tuộc tươi được sơ chế đơn giản nhằm tôn vinh vị tươi ngon của hải sản. (Ảnh: Grunge)

Trải nghiệm mang tính kích thích cao

Khác với hầu hết các món ăn thông thường vốn chỉ đánh thức khứu giác và vị giác, bạch tuộc sống mang lại một trải nghiệm ẩm thực đa giác quan, đặc biệt là xúc giác. Cảm giác các giác hút trên xú tua bám chặt vào đũa, môi và khoang miệng tạo nên sự kích thích mạnh mẽ.

Người ăn phải nhai thật kỹ và nhanh để xúc tu không bám vào vòm họng. Chính yếu tố “mạo hiểm” này tạo ra sự phấn khích, thôi thúc cảm giác muốn chinh phục của thực khách. Việc vượt qua nỗi sợ ban đầu để thưởng thức trọn vẹn một miếng bạch tuộc đang ngoe ngẩy mang lại niềm vui ẩm thực rất riêng biệt mà người dân xứ Hàn luôn cảm thấy tự hào khi giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Nhiều du khách không khỏi hoảng sợ khi thấy món bạch tuộc tươi sống tại Hàn Quốc. (Ảnh: iStock)

Phục hồi thể lực theo y học cổ truyền

Trong quan niệm dân gian và y học cổ truyền Hàn Quốc, bạch tuộc là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao, được ví như “nhân sâm của biển cả”. Bạch tuộc chứa hàm lượng lớn Taurine, loại axit amin có khả năng giảm mệt mỏi, hỗ trợ chức năng gan, điều hòa huyết áp và cải thiện thị lực.

Người Hàn Quốc tin rằng việc ăn bạch tuộc sống giúp cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất, chất đạm và khoáng chất mà không bị hao hụt qua quá trình nhiệt luyện. Tương truyền, người nông dân Hàn Quốc xưa thường cho những con bò yếu sức ăn bạch tuộc sống để chúng nhanh chóng hồi phục thể lực cho mùa vụ. Ngày nay, Sannakji vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc khi cơ thể cần bổ sung năng lượng nhanh chóng.

Văn hóa kết nối trên bàn nhậu

Ở Hàn Quốc, văn hóa nhậu sau giờ làm cùng đồng nghiệp (Hoeshik) đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và công sở. Bạch tuộc sống được coi là một trong những món Anju (món ăn kèm khi uống rượu) tuyệt vời nhất khi kết hợp cùng rượu Soju hoặc Makgeolli.

Vị ngọt mát, độ giòn của bạch tuộc kết hợp với vị béo gậy của dầu mè giúp cân bằng lại vị cay nồng, chát nhẹ của rượu Soju. Hơn nữa, tính chất độc đáo của món ăn dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, khuấy động không khí vui vẻ và kéo mọi người lại gần nhau hơn. Việc cùng nhau chia sẻ một đĩa bạch tuộc sống tươi ngon giúp thắt chặt tình bạn, tình đồng nghiệp sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Dù đối với nhiều du khách quốc tế, bạch tuộc sống vẫn là một thách thức lớn về mặt tâm lý, nhưng đối với người Hàn Quốc, món ăn này chứa đựng trọn vẹn sự tinh tế trong cách thưởng thức thực phẩm tươi sống, giá trị y học cổ truyền và tinh thần kết nối cộng đồng. Thưởng thức Sannakji không đơn thuần là ăn món hải sản, mà là trải nghiệm trọn vẹn một nét văn hóa sống động, độc đáo và đầy tự hào của đất nước Hàn Quốc.