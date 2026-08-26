5 thực phẩm giúp giảm đầy hơi, chướng bụng

Đầy hơi có thể khiến một ngày của bạn trở nên khó chịu, đặc biệt khi bụng có cảm giác căng tức, đầy hoặc khó chịu sau bữa ăn. Tình trạng này khá phổ biến, nhưng hiểu được nguyên nhân có thể giúp tìm ra cách giảm bớt triệu chứng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm có thể giúp làm dịu cảm giác đầy hơi, chướng bụng. Tuy nhiên, nên kết hợp chúng trong các bữa ăn hoặc bữa phụ cân bằng để tối ưu giá trị dinh dưỡng.

Nếu đặc biệt khó chịu sau một bữa ăn lớn, một tách trà gừng hoặc một phần nhỏ trái cây có thể là lựa chọn đơn giản giúp cơ thể dễ chịu hơn. Dưới đây là những thực phẩm được chuyên gia dinh dưỡng gợi ý khi bạn cảm thấy đầy hơi, chướng bụng.

Chuối còn cung cấp chất xơ hòa tan, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn (Ảnh: Getty Images)

Kiwi là trái cây bạn không nên bỏ qua

Kiwi là loại trái cây có thể hữu ích nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi. Theo chuyên gia, kiwi có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, từ đó hỗ trợ giảm táo bón - một trong những nguyên nhân có thể góp phần gây đầy hơi.

Loại quả này chứa chất xơ và một enzyme tự nhiên có tên actinidin, giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa protein và tạo cảm giác dễ chịu hơn cho hệ tiêu hóa.

Sữa chua hoặc kefir giàu vi sinh vật có lợi

Sữa chua và kefir - một loại sữa lên men giàu vi sinh vật có lợi - có thể được bổ sung vào chế độ ăn để hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Theo chuyên gia, probiotic không thể giúp giảm đầy hơi ngay lập tức. Tuy nhiên, việc thường xuyên bổ sung các thực phẩm lên men vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện cảm giác dễ chịu của hệ tiêu hóa theo thời gian.

Sữa chua và kefir đều chứa các chủng vi khuẩn sống. Đặc biệt, sữa chua nguyên chất có chứa Lactobacillus và Bifidobacterium có thể hữu ích nếu tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột là nguyên nhân gây đầy hơi. Tuy nhiên, probiotic có thể cần 1-2 tuần mới bắt đầu giúp cải thiện các triệu chứng.

Chuối giúp duy trì nhu động ruột

Nếu cảm thấy đầy hơi sau khi ăn một bữa có nhiều muối, những thực phẩm giàu kali như chuối có thể giúp hỗ trợ cân bằng lượng dịch trong cơ thể. Theo chuyên gia, chuối giàu kali, có tác dụng hỗ trợ cân bằng những ảnh hưởng do lượng natri dư thừa.

Bên cạnh kali, chuối còn cung cấp chất xơ hòa tan, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn. Vì vậy, trong trường hợp đầy hơi liên quan đến táo bón, chuối có thể đặc biệt hữu ích.

Gừng giảm cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa

Gừng đã được sử dụng từ lâu để giúp giảm cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa. Theo chuyên gia, một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp dạ dày làm rỗng thức ăn hiệu quả hơn, từ đó giảm cảm giác no, đầy và chướng bụng.

Gừng chứa các hợp chất tự nhiên như gingerol và shogaol, có đặc tính chống viêm và có thể hỗ trợ chức năng tiêu hóa bình thường. Bạn có thể pha trà gừng tươi để giúp làm dịu cảm giác đầy hơi hoặc sử dụng gừng trong sinh tố và các món ăn khác để tăng hương vị.

Dưa chuột chứa nguồn nước dồi dào

Một số loại thực phẩm có thể gây đầy hơi, nhưng tình trạng thiếu nước cũng có thể góp phần làm triệu chứng trở nên khó chịu hơn. Theo chuyên gia, mất nước có thể khiến táo bón và tình trạng đầy hơi sau một số loại thực phẩm hoặc bữa ăn trở nên nghiêm trọng hơn.

Dưa chuột chứa khoảng 95% nước nên có thể góp phần bổ sung lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể. Theo chuyên gia, dưa chuột cung cấp nước cùng một lượng nhỏ kali và chất chống oxy hóa, vì vậy đây là lựa chọn tươi mát khi cơ thể có cảm giác phù, nặng nề hoặc chướng bụng.

Khi nào cần lưu ý?

Nếu một số thực phẩm như sữa và các sản phẩm từ sữa, lúa mì, hành, đậu hoặc các chất tạo ngọt dạng đường alcohol thường xuyên khiến bạn đầy hơi, thì bạn nên trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng hoặc nhân viên y tế. Họ có thể giúp xác định liệu tình trạng này có liên quan đến chứng không dung nạp thực phẩm hay một vấn đề tiêu hóa khác hay không. Tuyệt đối không nên tự ý loại bỏ nhiều loại thực phẩm khỏi chế độ ăn khi chưa có hướng dẫn chuyên môn, bởi điều này có thể khiến chế độ ăn trở nên hạn chế không cần thiết.