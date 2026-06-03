5 thói quen buổi sáng giúp thải độc gan tự nhiên

Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật được đào tạo tại Harvard và Stanford, cho biết gan là cơ quan có khả năng tự thải độc rất hiệu quả nếu cơ thể được cung cấp đủ nước, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Ông khuyến khích bắt đầu ngày mới bằng việc uống nước, duy trì vận động nhẹ và xây dựng các thói quen lành mạnh thay vì tìm đến các liệu pháp detox cực đoan.

Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy

Uống khoảng 200-300 ml nước ngay sau khi thức dậy trước khi dùng cà phê hoặc ăn sáng. Ảnh: Wikihow

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể ở trạng thái thiếu nước nhẹ. Tiến sĩ Howard LeWine, biên tập viên y khoa của Harvard Health Publishing, cho biết nước đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các chức năng của cơ thể, bao gồm vận chuyển dưỡng chất và hỗ trợ đào thải các sản phẩm chuyển hóa. Sau một đêm ngủ dài, bổ sung nước giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng và hỗ trợ các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn.

Vận động nhẹ để kích hoạt trao đổi chất

Đi bộ, tập yoga hoặc thực hiện các động tác kéo giãn cơ trong 10-15 phút buổi sáng có thể giúp tăng lưu lượng máu đến các cơ quan, bao gồm gan. Hoạt động thể chất cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, từ đó góp phần loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Các chuyên gia cho biết tập luyện đều đặn còn giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, một trong những bệnh gan phổ biến hiện nay.

Ăn sáng đầy đủ, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như bưởi, cam, quả mọng, rau lá xanh được đánh giá có lợi cho sức khỏe gan. Ảnh: Jen Causey

Bỏ bữa sáng có thể khiến cơ thể phải huy động nguồn năng lượng dự trữ, làm rối loạn chuyển hóa trong thời gian dài. Một bữa sáng cân bằng với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau xanh, sữa chua hoặc nguồn protein lành mạnh giúp cung cấp năng lượng ổn định và giảm áp lực chuyển hóa cho gan.

Dành vài phút hít thở sâu hoặc thiền

Căng thẳng kéo dài làm tăng nồng độ hormone stress trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, bao gồm gan. Thực hành hít thở sâu hoặc thiền vài phút vào buổi sáng có thể giúp ổn định tâm trạng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy kiểm soát stress là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe gan lâu dài.

Duy trì giờ thức dậy đều đặn

Ngủ và thức dậy vào những khung giờ ổn định giúp đồng bộ các quá trình chuyển hóa, hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Ảnh: Herzindagi

Gan hoạt động theo nhịp sinh học của cơ thể. Việc ngủ và thức dậy vào những khung giờ ổn định giúp đồng bộ các quá trình chuyển hóa, hỗ trợ gan thực hiện hiệu quả chức năng tái tạo và xử lý chất thải. Ngược lại, thường xuyên thức khuya hoặc thay đổi lịch sinh hoạt đột ngột có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia lưu ý gan vốn là cơ quan có khả năng tự thải độc. Không có bằng chứng khoa học cho thấy các chế độ nhịn ăn kéo dài, nước ép detox hay sản phẩm thanh lọc cấp tốc giúp gan khỏe hơn. Điều thực sự có lợi là duy trì chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và hạn chế rượu bia. Chỉ với những thói quen đơn giản vào mỗi buổi sáng như uống nước, vận động nhẹ, ăn sáng lành mạnh và giữ nhịp sinh hoạt ổn định, bạn đã góp phần hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn, bảo vệ sức khỏe lâu dài.