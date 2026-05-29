5 dấu hiệu cảnh báo đường ruột "có vấn đề", điểm thứ 2 đặc biệt cần lưu ý

Hệ vi sinh đường ruột bao gồm hàng nghìn tỷ vi khuẩn có lợi và có hại cùng tồn tại trong cơ thể. Khi lợi khuẩn suy giảm, hại khuẩn phát triển quá mức, hoạt động tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Đầy hơi, chướng bụng kéo dài là dấu hiệu thường gặp

Một trong những biểu hiện phổ biến nhất của mất cân bằng đường ruột là cảm giác đầy hơi hoặc chướng bụng thường xuyên. Khi vi khuẩn hoặc nấm men có hại phát triển quá mức trong ruột, chúng sẽ lên men thức ăn mạnh hơn bình thường và sinh ra lượng khí dư thừa. Điều này khiến bụng căng tức, khó chịu, thậm chí đau âm ỉ sau ăn. Nhiều người nhầm tưởng đây chỉ là dấu hiệu ăn khó tiêu, nhưng nếu tình trạng kéo dài liên tục, cơ thể có thể đang phát tín hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa gặp vấn đề.

Hôi miệng có thể liên quan đến vi khuẩn HP

Không ít trường hợp vệ sinh răng miệng kỹ nhưng hơi thở vẫn có mùi khó chịu. Theo các chuyên gia, nguyên nhân đôi khi không nằm ở răng miệng mà xuất phát từ đường tiêu hóa. Đặc biệt, nhiễm Helicobacter pylori infection (vi khuẩn HP) có thể làm suy giảm chức năng dạ dày, gây viêm loét và sinh ra các khí có mùi khó chịu. Những khí này thoát ra qua hơi thở khiến người bệnh bị hôi miệng kéo dài. Một số trường hợp còn xuất hiện lớp phủ trắng trên lưỡi dù vẫn vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày.

Sụt cân bất thường cũng cần chú ý

Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng và điều hòa chuyển hóa của cơ thể. Một số loại vi khuẩn đường ruột có liên quan trực tiếp đến việc tích trữ mỡ, cảm giác thèm ăn và kiểm soát đường huyết. Vì vậy, nếu đột nhiên sụt cân mà không rõ lý do, người bệnh không nên chủ quan. Các chuyên gia khuyến cáo nên đi khám nếu giảm cân bất thường kèm theo tình trạng mệt mỏi, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Những triệu chứng thường gặp khi nhiễm vi khuẩn HP

Helicobacter pylori infection là loại vi khuẩn có thể lây từ người sang người qua nước bọt, mảng bám răng hoặc đường tiêu hóa. Nhiều người nhiễm HP nhưng không có biểu hiện rõ ràng. Tuy nhiên, khoảng 5-10% trường hợp có thể xuất hiện các triệu chứng như: Đau bụng âm ỉ; Đầy hơi, khó tiêu; Buồn nôn; Ợ hơi nhiều; Mệt mỏi; Chán ăn; Táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa. Nếu không được điều trị đúng cách, vi khuẩn này có thể làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng.

Thường xuyên thèm đồ ngọt cũng có thể do đường ruột “có vấn đề”

Ít ai ngờ rằng cảm giác thèm đồ ngọt liên tục cũng có thể liên quan đến sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Một số loại vi khuẩn có hại phát triển mạnh nhờ đường. Khi chúng tăng số lượng trong ruột, cơ thể sẽ bị kích thích ăn nhiều thực phẩm ngọt hơn để “nuôi” nhóm vi khuẩn này. Điều đó khiến nhiều người hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, dễ tăng cân và làm rối loạn chuyển hóa.

Khi nào nên đi khám?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên chủ quan nếu cơ thể thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu như: Đầy hơi kéo dài, hôi miệng dù vệ sinh tốt, đau bụng, khó tiêu thường xuyên hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Ngoài ra kèm theo triệu chứng m ệt mỏi kéo dài và thèm đồ ngọt bất thường.

Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân chính xác, đặc biệt trong trường hợp liên quan đến vi khuẩn HP hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác.

Bên cạnh đó, để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, mọi người nên ăn nhiều rau xanh, bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn, hạn chế đồ ngọt và duy trì lối sống điều độ.