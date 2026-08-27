2 trường hợp tử vong do chó dại cắn tại Đồng Tháp

Ngày 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp chó mắc bệnh dại cắn người, xảy ra tại phường Mỹ Phước Tây.

Cụ thể, ngày 20/8, một bé trai khi đến nhà bà V.T.B. (ngụ khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây) thì bất ngờ bị chó của gia đình này tấn công. Rạng sáng 23/8, con chó chết, mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với vi rút dại.

Đây là con chó thứ 2 được xác định mắc bệnh dại chỉ trong tháng 8/2026 tại Đồng Tháp, trường hợp trước đó tại xã Long Tiên.

Ảnh minh hoạ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận tổng cộng 10 ổ dịch dại trên chó tại 9 xã, phường. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xử lý và tiêu hủy 11 con chó mắc bệnh, chết.

Đặc biệt, chó dại cắn đã cướp đi sinh mạng của 2 người, gồm một trường hợp tử vong ngày 20/4 tại xã Mỹ Tịnh An, và một trường hợp tử vong ngày 22/8 tại phường Đạo Thạnh.

Hiện, địa bàn Đồng Tháp vẫn còn 2 ổ dịch dại tại xã Long Tiên và phường Mỹ Phước Tây.

Sở NN&MT Đồng Tháp nhận định, tình hình bệnh dại đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức rất cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại trên đàn chó, mèo tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Thêm vào đó, thói quen nuôi chó, mèo thả rông không rọ mõm vẫn còn phổ biến.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về tiêm phòng và quản lý vật nuôi để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.