Chó cắn vào ngón tay, bé trai nguy kịch sau một tháng

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, cháu L.T.D. (14 tuổi, trú tại Sơn La) bị chó cắn vào ngón trỏ tay trái, gây vết thương dài khoảng 12 cm, có chảy máu.

Vết thương ở ngón tay của bệnh nhi do chó cắn. Ảnh: Đặng Thanh

Theo ghi nhận tại địa phương, con chó này là chó hoang đã cắn nhiều người, các trường hợp khác đều được tiêm phòng dại đầy đủ. Riêng cháu D., dù được đưa đến cơ sở y tế xử trí vết thương và tư vấn tiêm vắc-xin phòng dại nhưng gia đình đã không tiêm phòng cho con.

Hai ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau mỏi cơ tay trái, bồn chồn, kích thích. Bệnh diễn tiến nhanh với biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng toàn thân.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến dưới, sau đó chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, tăng tiết đờm dãi, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10–11, cho thấy ý thức suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ phải dùng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản và cho thở máy. Đáng chú ý, vết chó cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm tại chỗ.

Bé trai được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng không qua khỏi

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng điển hình, bác sĩ nghi ngờ bệnh dại. Kết quả xét nghiệm PCR từ nước bọt và dịch não tủy đều dương tính với virus dại, khẳng định chẩn đoán. Sau đó, gia đình xin đưa bệnh nhi về nhà.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện với đầy đủ dấu hiệu của bệnh dại. Đáng tiếc, gia đình đã không tiêm phòng ngay sau khi bị chó cắn dù được tư vấn, bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh duy nhất.

Bác sĩ Thúy cho biết thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài nhiều tháng, song khi đã khởi phát, bệnh gần như chắc chắn tử vong do hiện chưa có điều trị đặc hiệu.

Các bác sĩ khuyến cáo người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào chảy máu hoặc liếm vào vết thương hở cần đến cơ sở y tế để tiêm vắc-xin phòng dại càng sớm càng tốt; trường hợp vết cắn nặng hoặc ở vị trí nguy hiểm cần tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp vắc-xin.