Nam thanh niên phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn

Bệnh nhân nam S.V.Đ (30 tuổi, trú tại Tuyên Quang) được chuyển đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng kích thích, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp và được đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy.

Theo thông tin từ người nhà, khoảng 6 tháng trước, bệnh nhân từng bị chó cắn, cùng thời điểm với chị dâu, cháu gái và một người hàng xóm. Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, anh Đ. không tiêm vắc xin phòng dại. 3 ngày trước khi nhập viên, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thần kinh điển hình: kích thích, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước. Sau 1 ngày điều trị tại cơ sở y tế nhưng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân phát bệnh dại đang điều trị tại bệnh viện.

Tại đây, bệnh nhân được ghi nhận sốt 38.3°C, có dấu hiệu nhiễm trùng, gáy cứng, gợi ý tổn thương thần kinh trung ương. Trên da vùng lưng có xuất huyết dạng mảng do người nhà từng áp dụng cao gió. Hô hấp diễn biến nặng, phải thở máy qua ống nội khí quản, phổi hai bên có rales ẩm rải rác. Kết quả chọc dịch não tủy cho thấy tăng áp lực. Xét nghiệm dại trong Dịch não tủy cho kết quả dương tính. Sau khi có kết quả khẳng định mắc dại, gia đình bệnh nhân đã xin về chăm sóc tại nhà.

ThS.BS Trương Tư Thế Bảo – Bác sĩ Khoa Cấp cứu cho biết: “Đây là một trường hợp rất đáng tiếc. Dù thời điểm bị chó cắn đã cách đây 6 tháng, nhưng việc không tiêm phòng dại sau phơi nhiễm đã khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Virus dại có thể ủ bệnh kéo dài nhiều tuần đến vài tháng, nhưng khi đã lên cơn thì gần như không có cơ hội cứu chữa.”

Bác sĩ Bảo cảnh báo: “Với người bị động vật nghi dại cắn hay cào không chảy máu hay liếm trên da bị tổn thương, đặc biệt là chó, mèo không rõ nguồn gốc – cần được tiêm phòng dại ngay lập tức. Nếu vết thương nặng, có nhiều vết cắn hoặc vết cắn ở các vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, đầu bàn tay bàn chân, bộ phận sinh dục..., bác sĩ sẽ chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại cùng vắc xin phòng dại. Bệnh dại có thể âm thầm ủ bệnh suốt nhiều tháng, nhưng khi phát cơn – gần như 100% tử vong. Tiêm phòng sớm là cách duy nhất để bảo vệ bạn và người thân. Tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, lá cây hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương, vì có thể gây nhiễm trùng, che lấp tổn thương và làm giảm hiệu quả của việc tiêm phòng. Đừng chủ quan - chỉ một chút chần chừ cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng.”