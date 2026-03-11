Cháu bé tử vong sau khoảng 4 tháng bị chó cắn

Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị thông tin trường hợp cháu bé tử vong liên quan đến bệnh dại.

Hình minh họa.

Theo đó, ngày 9/3, cháu C.G.H. (SN 2020, trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa khi xuất hiện tình trạng nôn, sủi bọt mép, kích thích nhiều… Bác sĩ chẩn đoán cháu H. bị viêm màng não/không loại trừ dại. Cháu H. được chuyển tới Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vào lúc 19h50 cùng ngày.

Khai thác bệnh sử, người nhà cháu H. cho biết, vào tháng 12/2025, cháu nói bị chó cắn ở ngón tay, không ai chứng kiến trẻ bị cắn. Sau đó cháu không được xử trí vết thương, không tiêm vaccine phòng dại. Từ đó tới nay, cháu H. không có biểu hiện gì bất thường.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, bệnh nhi lơ mơ, kích thích, da niêm mạc hồng, bụng mềm, nôn liên tục, được chẩn đoán theo dõi viêm màng não/theo dõi bệnh dại do chó cắn.

Đến 20h30 cùng ngày, cháu H. có triệu chứng tăng tiết đờm, lơ mơ kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước, đồng tử 2 bên 3mm phản xạ ánh sáng kém, bụng mềm, sốt cao liên tục…

Lúc 22h00, cháu H. ngưng thở, ngưng tim. Tiến hành hồi sức, cháu có nhịp tim trở lại, gia đình xin đưa cháu H. về nhà và tử vong sau đó.

CDC Quảng Trị điều tra, chưa ghi nhận trường hợp khác ngoài cháu H. bị con chó trên cắn. Đơn vị này đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa phối hợp với Chi cục thú Y, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn rà soát các hộ nuôi chó, mèo; tuyên truyền vận động nhân dân quản lý tốt đàn chó, mèo; khi bị súc vật (chó, mèo,...) cắn nên tới các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị dự phòng, tiêm vaccine phòng bệnh dại kịp thời.