Bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai tử vong vì bệnh dại

Một vụ tử vong do bệnh dại vừa xảy ra trên đại bàn xã Bù Gia Mập, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Theo điều tra dịch tễ từ Trạm Y tế xã Bù Gia Mập, đầu tháng 3/2026, gia đình bé P. xin một con chó khoảng 4 tháng tuổi (chưa tiêm vắc xin phòng dại) về nuôi.

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Cuối tháng 7/2026, con chó có biểu hiện ốm, gầm gừ, bỏ ăn, mệt mỏi rồi chết và được chôn sau nhà. Trong khoảng thời gian chó bị bệnh, bé P. thường xuyên cho ăn, chơi nghịch, ôm hôn và ôm chó ngủ. Gia đình không rõ bé có bị chó cào, cắn hay liếm hay không.

Đến 7/8, bé P. xuất hiện các nốt trắng ở vùng amidan. Gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không bớt. Sau đó, bé bắt đầu nôn ói liên tục và được đưa đi khám tại các cơ sở y tế. Tại đây, bệnh nhi bộc lộ các triệu chứng của bệnh dại như mệt nhiều, ảo giác, sợ gió, sợ tiếng động, hoảng loạn, la hét, sợ lạnh và không thể ăn uống.

Đến khoảng 8h ngày 8/8, bé P. được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và được chẩn đoán mắc bệnh dại. Đến 19h cùng ngày, bệnh nhi đã không qua khỏi. Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong, lực lượng y tế đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát toàn bộ đàn chó, mèo tại thôn Đăk Mai và khu vực lân cận. Lập danh sách những người từng tiếp xúc với con chó nghi mắc bệnh dại để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm.

Trước đó, vào ngày 6/5, tại xã Xuân Quế cũng ghi nhận bà N.T.G (68 tuổi) tử vong do bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn khoảng 3 tháng nhưng không tiêm vaccine và huyết thanh phòng bệnh.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân không tiếp xúc gần với chó, mèo có biểu hiện bất thường; không tự ý giết mổ hoặc xử lý xác động vật nghi mắc bệnh dại.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương, cần lập tức rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch, đồng thời đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine phòng bệnh dại và huyết thanh kháng dại theo chỉ định.