WHO giải đáp về việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi tại Việt Nam

Vắc-xin COVID-19 đã được đưa vào sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi kể từ quý 4 năm 2021 tại nhiều quốc gia.

Theo thống kê của Bộ Y tế trong thời gian vừa qua, trẻ em dưới 18 tuổi mắc với tỉ lệ không nhỏ hơn so với người lớn, chiếm đến 19,3%. Tuy nhiên, lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi chiếm tỉ lên đến 8%.

Hiện trẻ mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế hiện lên kế hoạch bao phủ vắc-xin COVID-19 cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12. Tuy nhiên, vẫn còn một số phụ huynh đang băn khoăn về tính hiệu quả của vắc-xin.

TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc bệnh COVID-19 nhẹ hơn so với người lớn. Tuy nhiên, một số trẻ mắc bệnh có thể gặp các triệu chứng lâm sàng kéo dài.

Ngoài ra, đã có một số trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C), một tình trạng nghiêm trọng có thể kéo dài thời gian phục hồi của trẻ đối với COVID-19.

Trẻ em mắc các bệnh nền như tiểu đường túyp 1, dị tật bẩm sinh về tim, hệ tuần hoàn và béo phì có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 cao hơn so với những trẻ không có các bệnh lý nền.

Các vắc-xin nằm trong Danh mục Sử dụng Khẩn cấp (EUL) của WHO hoặc đã được các cơ quan quản lý quốc gia có năng lực cao cấp phép sử dụng cho trẻ em, đều an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19, và ở một mức độ nào đó, giảm sự lây truyền của bệnh.

“Chúng tôi hiểu rằng một số bậc phụ huynh Việt Nam lo ngại về tính an toàn của vắc-xin COVID-19. Chúng ta có các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để giúp đảm bảo sự an toàn của tất cả các loại vắc-xin, bao gồm cả những loại vaccine dành cho trẻ em. Trước khi được phê duyệt bởi WHO và các cơ quan quản lý quốc gia để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, vắc-xin COVID-19 phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trong các thử nghiệm lâm sàng để chứng minh rằng những vắc-xin này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đã được thống nhất về tính an toàn và hiệu quả.

Những hợp tác khoa học chưa từng có trong tiền lệ đã cho phép việc nghiên cứu, phát triển và ủy quyền vắc-xin COVID-19 được hoàn thành trong thời gian kỷ lục - để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đối với những vắc-xin này trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao.

Tương tự như với tất cả các loại vắc-xin khác, WHO và các cơ quan quản lý liên tục giám sát việc sử dụng vắc-xin COVID-19 để xác định và ứng phó với bất kỳ vấn đề an toàn nào có thể phát sinh. Thông qua các quy trình này, chúng tôi chắc chắn rằng các vắc-xin COVID-19 vẫn an toàn để sử dụng, đặc biệt là ở trẻ em.

Theo đó, vắc-xin COVID-19 đã được đưa vào sử dụng cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi kể từ quý 4 năm 2021 tại các quốc gia như Mỹ và Pháp. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, các quốc gia như Úc, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Philippines cũng đã đưa vắc-xin COVID-19 vào sử dụng cho tất cả trẻ em trong nhóm tuổi này.

Trước đó, từ ngày 11/2 đến ngày 15/2, Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó có gần 400.000 lượt người tham gia trả lời. Viện đã chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng, chọn hơn 18.700 mẫu, đại diện cho các giai tầng và 6 khu vực kinh tế - xã hội của cả nước.

78% cho rằng việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi là rất cần thiết, cần tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ em càng sớm càng tốt; coi việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em giống như tiêm các loại vắc-xin thông thường (ho gà, uốn ván, lao, sởi...). Tỷ lệ này trong nhóm những người có con trong độ tuổi 5-11 tuổi là 76%.

