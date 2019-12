Vợ vật vã, tụt hứng vì chồng "bụng to, lò xo ngắn"

Theo các bác sĩ nam khoa, không chỉ người mãn dục mới bị ngắn "cậu nhỏ" mà ngay cả thanh niên, con trai tuổi mới lớn cũng có hiện tượng "cậu nhỏ" rụt lại do béo phì.

Anh Đồng Hải Dương, 32 tuổi, trú tại Hà Nội, cao 1,65m nhưng nặng tới 102kg.

Anh Dương kể trước khi kết hôn, anh chỉ nặng khoảng 80kg. Từ ngày cưới, được vợ chăm và ăn uống thoái mải hơn nên cân nặng của anh tăng vọt. Cơ thể anh ngày càng tròn, bụng chảy, ngực chảy như ngực phụ nữ.

Từ ngày béo lên, anh bắt đầu lười chuyện vợ chồng. Trong khi đó, vợ anh đòi hỏi cao hơn. Vợ anh Dương đòi chồng "trả bài" cách nhật. Chuyện chăn gối của anh trục trặc do anh béo, ngại vận động trong khi vợ anh có nhu cầu cao.

Anh Dương cố gắng chiều vợ theo lịch trình cách nhật nhưng khoảng hơn 1 năm trở lại đây, anh đã "đầu hàng". Nhiều lần vợ chủ động đòi hỏi, anh lại quay đi hoặc cố tình ra ngoài phòng khách xem phim chờ vợ ngủ mới dám vào phòng.

Gần đây, anh Dương cảm giác "cậu nhỏ" không hợp tác và thực sự lo lắng cho khả năng duy trì bản lĩnh quý ông của mình. Anh Dương đã tìm tới chuyên gia tâm lý.

Khám cho anh Dương, bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi cho biết khả năng tình dục của anh không phải do chuyện bụng to. Bác sĩ cho xét nghiệm nội tiết tố nam thì testoterone của anh Dương bị suy giảm. Ngoài điều trị nội tiết tốt nam, bác sĩ cũng yêu cầu anh Dương phải giảm béo, đặc biệt là tập thể dục giảm béo ở vòng bụng.

Hay như trường hợp của nam sinh Đào Anh Tuấn, 13 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội, dù đang học lớp 8 nhưng nặng tới 78kg và chỉ cao 1,5m.

Một lần đi học về, Tuấn kể cho mẹ rằng khi đi vệ sinh cùng bạn, Tuấn bị bạn trêu là "không thấy của quý đâu".

Nhìn bụng con béo trùm hết phần cơ quan sinh dục, mẹ của Tuấn cũng lo sợ khả năng sinh sản của con bị ảnh hưởng. Tuy nhiên khi đi khám, chị thở phào vì khả năng sinh sản do nhiều yếu tố chứ không riêng gì kích thước của cậu nhỏ.

Đối với trường hợp của Tuấn, bác sĩ khuyến cáo Tuấn nên tập thể dục, giảm cân và tăng cường sức khỏe vì cậu mới 13 tuổi nhưng đã rơi vào tình trạng béo phì.

Theo bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi, nhiều người thường nói "bụng to, lò xo rụt" và đây là cách nói dân gian. Bác sĩ Lợi cho biết khi quá béo, lớp mỡ sẽ bị sức nặng của trọng lực chảy xệ từ bụng xuống vùng mu và lấp dần dương vật. Khi đó, có cảm giác dương vật sẽ ngắn lại hơn bình thường.

Mặt khác, những người đàn ông béo bụng thường khó quan hệ tình dục hơn do dương vật bị lớp mỡ bao phủ, khả năng quan hệ tình dục kém do sự di chuyển của cơ hông, cơ mông và họ thường chậm chạp trong cuộc yêu, khiến bạn tình khó đạt cực khoái. Bác sĩ Lợi cho biết rất nhiều bà vợ than thở về tình trạng này nhưng cách cải thiện duy nhất là giảm béo.

Không chỉ thế, những người béo bụng thường có rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, giảm lượng testosterone đi kèm. Những bệnh lý này có thể làm hạn chế nguồn máu đi đến nuôi dương vật khiến khả năng cương cứng của quý ông bị rối loạn. Điều này khiến nam giới rơi vào cảnh "trên bảo, dưới không nghe" và khiến họ càng tự ti hơn trong cuộc yêu, thậm chí còn sợ “yêu”. Phụ nữ cũng sẽ ít có thiện cảm với những quý ông này, khi đó mối quan hệ giữa họ khó viên mãn.

Bác sĩ Lợi kể có trường hợp người vợ tâm sự rằng khi thấy chồng bụng to, người vợ đã tụt hết hứng thú.

Khi bụng to, các rối loạn chuyển hóa, béo phì, tăng huyết áp không chỉ ảnh hưởng tới khả năng nam giới mà nhiều bệnh đi kèm. Bác sĩ khuyến cáo nên cân bằng chế độ dinh dưỡng, thể dục để bảo vệ bản lĩnh quý ông của chính mình.

