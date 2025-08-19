Người vợ mắc ung thư giai đoạn cuối do thói quen của chồng

Vì sao sống lành mạnh vẫn mắc ung thư?

Chị N.T.T. (40 tuổi, Hà Nội) đến bệnh viện vì những cơn đau lưng dai dẳng. Ban đầu, chị nghĩ đó chỉ là vấn đề xương khớp thường gặp ở dân văn phòng. Đến tháng 5, chị bắt đầu ho khan, dù đã dùng thuốc ngậm nhưng không cải thiện.

“Cơn ho khan kéo dài, tôi cứ nghĩ do nằm điều hòa nhiều. Tôi viện đủ lý do để trì hoãn khám bệnh, đến khi lưng đau nhói mới chịu đi viện”, người mẹ hai con kể lại.

Tại bệnh viện, sau khi thực hiện các xét nghiệm và chụp chiếu, bác sĩ phát hiện chị T. có khối u ở phổi và các nốt mờ ở xương do di căn. Kết quả này khiến vợ chồng chị và bạn bè thân thiết bàng hoàng. Nhìn vào tấm phim MRI, từng nốt mờ ở phổi và xương được bác sĩ chỉ rõ, những lời giải thích như khắc sâu vào tâm trí chị.

Chị T. vốn có lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục và ăn uống khoa học. Khi nghe tin chị mắc ung thư, bạn bè ngỡ ngàng: “Sống lành mạnh như vậy, sao lại mắc bệnh?”.

Điều khiến gia đình trăn trở là chị đã tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động trong suốt gần 20 năm chung sống. Dù chồng không hút thuốc trước mặt vợ, mùi thuốc lá vẫn thoảng trong không khí. Sau khi biết vợ mắc bệnh, người chồng đã quyết tâm bỏ thuốc.

Hình ảnh MRI toàn thân của bệnh nhân ung thư phổi. Ảnh: Minh Đức.

Giáo sư, bác sĩ Mai Trọng Khoa, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, với tỷ lệ gia tăng, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Những người tiếp xúc với khói thuốc lá, dù chủ động hay thụ động, đều có nguy cơ cao.

Tuy ung thư có thể xuất phát từ yếu tố nội tại như đột biến gene nhưng tỷ lệ này thấp. Vì vậy, có những người rất trẻ, không hút thuốc chủ động và ăn uống lành mạnh nhưng vẫn mắc bệnh.

Nguyên nhân gia tăng ung thư phổi

Dân số tăng: Khi dân số tăng, số ca mắc ung thư cũng tăng theo.

Tuổi thọ cao hơn: Người lớn tuổi có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn.

Môi trường và lối sống: Ô nhiễm môi trường từ khói bụi, thuốc trừ sâu, cùng với rượu bia và thuốc lá, là những yếu tố bất lợi. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử, đang gia tăng ở nhiều độ tuổi. Khói thuốc chứa hàng nghìn chất độc, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Những người hút thuốc thụ động cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng không kém.

Theo Giáo sư Khoa, điều đáng lo ngại là hiện nay tỷ lệ thanh, thiếu niên hút thuốc lá và thuốc lá mới vẫn nhiều. Đây có thể là yếu tố thức đẩy ca bệnh ung thư phổi tiếp tục tăng trong tương lai gần.

Về việc tầm soát sớm ung thư phổi, giáo sư Khoa cho biết những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá chủ động, thụ động có thể thực hiện qua chụp CT liều thấp, giúp phát hiện tổn thương nhỏ. Các kỹ thuật hiện đại như PET, PET/CT, PET/MRI, kết hợp với sinh học phân tử, hỗ trợ xác định đột biến gene, từ đó chọn phương pháp điều trị trúng đích.