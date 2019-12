Những sai lầm "chết người" sau khi làm “chuyện ấy” quý ông cần tránh tuyệt đối

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Lương y, chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe giới tính khuyến cáo các công sau khi làm “chuyện ấy” đừng mắc những sai lầm này kẻo nhập viện.

Sức khỏe tình dục Sự kiện:

1. Không mặc quần áo suốt đêm

Sau khi làm "chuyện ấy" nếu không mặc quần áo suốt đêm sẽ khiến người đàn ông dễ bị cảm, có thể dẫn đến đột quỵ nếu họ đang có vấn đề về huyết áp.

2. Bật quạt to hoặc mở điều hòa lạnh sâu

Bật quạt to hoặc mở điều hòa lạnh sâu sau khi làm “chuyện ấy” sẽ khiến quý ông dễ bị cảm lạnh.

Không mặc quần áo suốt đêm sẽ khiến quý ông dễ bị cảm, có thể dẫn đến đột quỵ.

3. Mặc quần áo ngay sau khi làm “chuyện ấy”

Nhiều quý ông vội vàng mặc quần áo sau khi làm “chuyện ấy” sẽ khiến đối tác cảm thấy hụt hẫng. Vì thế, hãy nằm ôm nhau ít nhất 15 phút, sau đó mặc quần áo ngủ vào, rồi làm gì thì mới để thấy sự gắn kết, hạnh phúc.

4. Mặc đồ lót cũ sau khi quan hệ tình dục

Các cặp đôi chắc hẳn sẽ không muốn mặc lại bất cứ thứ gì có chứa vi khuẩn hoặc các chất lỏng liên quan đến “chuyện ấy” vì thực sự nó khá mất vệ sinh và có thể gây ra nhiễm trùng.

5. Mở toang cửa sổ khi trời có gió to

Sau khi xuất tinh, vệ khí rất yếu, nên quý ông cần phải tránh những yếu tố gây bệnh như: nước lanh, gió, khí lạnh…

6. Đầu trần ra nắng

Không nên đầu trần ra nắng sau khi quan hệ vì rất dễ bị cảm nắng

7. Xông hơi

Sau khi quan hệ thì đàn ông không nên xông hơi. Có người nghĩ rằng quan hệ xong mệt mỏi , đi xông hơi cho nó khỏe là hoàn toàn sai lầm và cực kỳ nguy hiểm.

Sau khi quan hệ tình dục, tim đập nhanh hơn bình thường, các lỗ chân lông thường mở rộng, các cơ quan sinh dục thả lỏng. Chính vì vậy việc đứng dậy và đi tắm hay xông hơi ngay rất có thể sẽ khiến bạn bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột kèm theo các triệu chứng co rút đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời.

Vì vậy hãy dành ít nhất 5-10 phút để âu yếm và ôm ấp bạn và giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

8. Ăn đồ lạnh và uống nước đá

Sau khi quan hệ bạn thường sẽ cảm thấy mệt, khát nước và nhiều người vội vàng ăn đồ lạnh, uống nước đá để giải toả con khát đó. Đó là một sai làm, có thể gây nên cảm giác đầy hơi, chướng bụng rất khó chịu.

Tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều đã hoạt động vất vả sau mỗi cuộc yêu, dạ dày và hệ tiêu hóa cũng vậy và chúng cần có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu bạn bắt nó làm việc ngay thông qua việc dung nạp đồ ăn thì sẽ gây ra những phản ứng bất lợi cho cơ thể.

9. Ra ngoài trời

Người đàn ông sau khi xuất tinh đặc biệt kỵ gió, phong hàn có thể xâm nhập vào cơ thể người đàn ông rất dễ lúc này. Do vậy, sau khi quan hệ tốt nhất đàn ông không nên đi ra ngoài trời, nhất là đang có gió to.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-sai-lam-34chet-nguoi34-sau-khi-lam-chuyen-ay-quy-ong-can-tranh-tuy...Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-sai-lam-34chet-nguoi34-sau-khi-lam-chuyen-ay-quy-ong-can-tranh-tuyet-doi-d445373.html