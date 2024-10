Virus Marburg nguy hiểm thế nào?

Marburg chỉ lây qua tiếp xúc với máu, dịch tiết Theo WHO, virus Marburg lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc niêm mạc bị tổn thương với máu, dịch tiết, hoặc các chất dịch cơ thể khác của người bị nhiễm bệnh; có thể thông qua giường ngủ, quần áo bị dính các chất dịch này của người bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày, triệu chứng khởi phát bao gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, khó chịu nghiêm trọng. Các biểu hiện xuất huyết có thể xuất hiện từ 5-7 ngày sau khi khởi phát. Mặc dù không có vắc-xin hoặc thuốc kháng virus nào được phê duyệt, nhưng Remdesivir đang được sử dụng dưới hình thức thử nghiệm ở một số cơ sở chăm sóc. Việc kiểm soát bùng phát dịch bệnh do Marburg dựa vào một loạt các biện pháp bao gồm cách ly nhanh chóng và quản lý ca bệnh; giám sát bao gồm tích cực xác định ca bệnh, điều tra và truy vết; hoạt động xét nghiệm tối ưu; phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bao gồm việc chôn cất an toàn; nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy cơ và các biện pháp bảo vệ cá nhân; vệ sinh môi trường bao gồm có đủ nước sạch.