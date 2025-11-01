Điều gì xảy ra nếu bạn ăn 2 quả trứng mỗi ngày?

Việc bổ sung trứng vào chế độ ăn hàng ngày trong một tháng, với mức độ vừa phải, có thể mang lại những tác động tích cực đáng kể cho cơ thể, từ xây dựng cơ bắp đến hỗ trợ sức khỏe não bộ và tim mạch.

Trứng từ lâu đã được xem là một trong những thực phẩm bổ dưỡng và toàn diện nhất. Chúng giàu protein, chứa đầy đủ các vitamin thiết yếu và dễ dàng kết hợp vào mọi bữa ăn.

Mặc dù trứng từng bị chỉ trích vì hàm lượng cholesterol, nhưng các nghiên cứu khoa học gần đây đã đưa ra một cái nhìn khách quan hơn, khẳng định lợi ích của việc tiêu thụ trứng đều đặn.

Ăn 2-3 quả trứng mỗi ngày, tốt nhất là luộc, được coi là an toàn và bổ dưỡng cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh. Dưới đây là 5 tác dụng đối với cơ thể khi ăn trứng mỗi ngày trong 30 ngày

Ăn trứng tăng cường khối lượng và phục hồi cơ bắp

Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ chín loại axit amin thiết yếu cần thiết cho sự phát triển và phục hồi cơ bắp.

Nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ trứng thường xuyên, đặc biệt khi kết hợp với tập luyện sức mạnh, có thể giúp tăng cường khối lượng cơ nạc.

Protein chất lượng cao trong trứng dễ tiêu hóa và thúc đẩy phục hồi cơ bắp nhanh hơn sau khi tập luyện.

Bắt đầu buổi sáng với trứng giúp cung cấp năng lượng bền vững và giữ cảm giác no lâu hơn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Quan niệm sai lầm về cholesterol trong trứng đã dần được làm rõ. Nghiên cứu mới hơn cho thấy tiêu thụ trứng với liều lượng vừa phải thực sự có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Ăn trứng có thể giúp tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt) đồng thời cân bằng các hạt LDL, qua đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở hầu hết mọi người.

Trứng còn giàu choline và axit béo omega-3, giúp kiểm soát tình trạng viêm, hỗ trợ chức năng tim.

Não bộ và thị lực sắc bén hơn

Trứng là nguồn giàu choline — một dưỡng chất thiết yếu cho chức năng não, trí nhớ và điều hòa tâm trạng.

Choline giúp sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, cải thiện khả năng hoạt động và tập trung của não bộ.

Các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có trong lòng đỏ trứng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và suy giảm thị lực do tuổi tác.

Bổ sung trứng giúp cải thiện khả năng tập trung và giảm mệt mỏi nhận thức lâu dài.

Trứng hỗ trợ quản lý cân nặng hiệu quả

Đối với những người đang trong quá trình giảm hoặc duy trì cân nặng, trứng là một thực phẩm lý tưởng.

Hàm lượng protein cao giúp no lâu hơn, hạn chế việc ăn vặt không cần thiết.

Nghiên cứu chỉ ra những người ăn trứng vào bữa sáng có xu hướng tiêu thụ ít calo hơn trong suốt cả ngày.

Lời khuyên: Nên chọn trứng luộc, trứng chần hoặc trứng đánh nhẹ thay vì trứng chiên để kiểm soát lượng calo và chất béo.

Trứng giúp cải thiện da và tóc

Trứng chứa biotin, vitamin D và các axit amin cần thiết cho sức khỏe của da, tóc và móng.

Biotin giúp tóc chắc khỏe hơn và giảm gãy rụng.

Protein thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da mịn màng, mềm mại hơn.

Các chất chống oxy hóa trong trứng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.