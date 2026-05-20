Cây thuốc đa công dụng, bộ phận nào dùng cũng siêu bổ dưỡng lại ít người biết

Có tác dụng chống viêm, giảm đau

Tinh dầu hoa dành dành chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống lại tác hại của các gốc tự do, cộng với hai hợp chất gọi là geniposide và genipin đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm. Chiết xuất từ ​​cây dành dành, dầu và trà được sử dụng để chống lại chứng đau nhức như đau đầu, viêm khớp, bong gân, chuột rút cơ...

Giảm trầm cảm và lo lắng

Hương thơm thanh khiết của hoa dành dành là "liều thuốc" tự nhiên giúp xoa dịu tâm trí và rũ bỏ căng thẳng. Trong y học, liệu pháp hương thơm và các bài thuốc từ loài hoa này từ lâu đã được tin dùng để vỗ về cảm xúc, hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng trầm cảm, lo âu và xua tan cảm giác bồn chồn trong lòng.

Cây dành dành không chỉ là một loài hoa đẹp với hương thơm nồng nàn mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Tốt cho sức khỏe tiêu hóa

Công dụng bảo vệ đường tiêu hóa của cây dành dành đến từ hai thành phần then chốt là axit ursolic và genipin. Các nghiên cứu cho thấy chúng giúp trung hòa axit dạ dày, chống oxy hóa vượt trội và là liệu pháp tự nhiên hỗ trợ điều trị đau dạ dày cũng như các rối loạn tiêu hóa mãn tính.

Kháng khuẩn, tốt cho hệ hô hấp

Cây dành dành có chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn, chống oxy hóa và kháng virus tự nhiên. Để chống lại cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp, xoang, bạn hãy thử hít tinh dầu hoa dành dành, xoa lên ngực hoặc sử dụng trong máy khuếch tán, máy xông hơi.

Tốt cho não

Theo các nghiên cứu khoa học đã được công bố, chiết xuất từ cây dành dành có khả năng cải thiện chức năng nhận thức và phục hồi trí nhớ đáng kể. Đặc biệt, loại thảo dược này mang lại hy vọng lớn cho người cao tuổi đang đối mặt với tình trạng suy giảm trí nhớ, bao gồm cả những bệnh nhân mắc Alzheimer ở các giai đoạn khác nhau.

Tốt cho tim mạch

Các chất chống oxy hóa dồi dào trong quả dành dành giúp ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, giảm áp lực lên thành mạch và ổn định chỉ số huyết áp cho người trung niên và cao tuổi. Việc sử dụng trà dành dành một cách điều độ không chỉ giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh mà còn giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do các biến chứng về mạch máu gây ra.

Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên việc sử dụng cây dành dành cũng không nên tùy tiện và lạm dụng. Chỉ nên sử dụng dành dành sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, tránh dùng mã đề như trà giải khát hàng ngày.