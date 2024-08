Nam sinh bị hoại tử túi mật nghiêm trọng vì món ăn rất nhiều người trẻ yêu thích

Một nam sinh cấp 2, 15 tuổi ở Miaoli, Đài Loan (Trung Quốc) bị đau bụng trên nhiều ngày nên đã đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi chụp CT và siêu âm bụng, các bác sĩ phát hiện ra cậu có 2 viên sỏi mật, một viên 2,5 cm và một viên 1,5 cm, đang kẹt ở lối ra của túi mật.

Nam sinh này được chẩn đoán viêm túi mật cấp tính, chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện túi mật của cậu đã bị viêm nhiễm và hoại tử nghiêm trọng, gần như vỡ. May mắn là túi mật và sỏi đã được lấy ra kịp thời, tránh được tình trạng viêm phúc mạc.

Trưởng khoa Ngoại của Bệnh viện Đa Khoa Đại Thiên, bác sĩ Feng Qiyan cho biết, trước đây sỏi mật thường gặp ở những người béo phì trung niên trở lên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, độ tuổi mắc bệnh sỏi mật có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân có thể do béo phì, ăn nhiều thức ăn giàu calo và chế độ ăn uống không hợp lý. Cậu học sinh trung học này rất thích ăn gà rán, khoai tây chiên và các loại thức ăn chiên xào khác, chỉ số BMI của cậu lên đến 32, thuộc nhóm béo phì nặng.

Nam sinh này rất thích ăn gà rán.

Bác sĩ Feng Qiyan tiếp tục cho biết, trước khi đến bệnh viện cấp cứu, nam sinh này luôn nghĩ mình bị đau dạ dày, đã uống rất nhiều thuốc dạ dày và thuốc giảm đau nhưng không khỏi. Trên thực tế, cơn đau do sỏi mật gây ra là đau bụng trên, đôi khi lan ra lưng và vai, đặc biệt là sau khi ăn no, khi túi mật co bóp gây ra đau đớn, điều này khác với cơn đau dạ dày thường xảy ra khi đói.

Sỏi mật gây đau thường xuyên sẽ dẫn tới viêm nhiễm và tái phát nhiều lần. Bác sĩ Feng Qiyan giải thích rằng, nếu sỏi không may rơi vào ống mật chủ, nó có thể gây ra vàng da và viêm tụy cấp.

Do đó, khi sỏi mật gây ra các triệu chứng, cần phải phẫu thuật nội soi ổ bụng để cắt bỏ túi mật càng sớm càng tốt. Mặc dù hậu quả của việc cắt bỏ túi mật là bệnh nhân dễ bị tiêu chảy, nhưng tỷ lệ xảy ra rất thấp, hầu hết bệnh nhân đều có thể ăn uống bình thường sau phẫu thuật.

Bác sĩ Feng Qiyan nhắc nhở rằng, nếu xuất hiện đau bụng trên không rõ nguyên nhân và uống thuốc dạ dày không khỏi, nên đi khám và siêu âm bụng để xác định xem có phải do sỏi mật gây ra hay không.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi ổ bụng là một kỹ thuật an toàn và thành thạo, quá trình phẫu thuật cũng không mất quá nhiều thời gian, có thể giúp bệnh nhân giải quyết vấn đề sỏi mật một cách hiệu quả.

