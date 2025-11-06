TP HCM khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm giảm cân do "Ngân collagen" quảng cáo

Ngày 5-11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân do "Ngân collagen" trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh.

Khuyến cáo này dựa vào Công văn số 2119/ATTP-NĐTP ngày 22/10/2025 về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm.

Trong đó, có thông tin một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh "Ngân collagen" quảng cáo trên mạng xã hội. "Ngân collagen"tên thật Trần Thị Bích Ngân, quê tỉnh Cà Mau hiện đang được cộng đồng mạng rất quan tâm.

Kẹo táo được "Ngân collagen" quảng cáo

Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Do vậy để bảo vệ sức khoẻ, Sở An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân sau: N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc "Kẹo táo"), có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phẩm.

Ngoài ra, các sản phẩm không xác minh được nguồn gốc xuất xứ cũng không nên mua, sử dụng dù được các cá nhân quảng cáo trên mạng xã hội.