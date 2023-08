Thực hư về tác dụng của các phương pháp tăng kích thước dương vật và lời khuyên của bác sĩ nam khoa

Tăng kích thước dương vật là mối quan tâm và là nhu cầu phổ biến của nhiều nam giới. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng cần tăng kích thước. Trước khi quyết định tăng kích thước dương vật, nam giới cần tới thăm khám và tư vấn tại các chuyên khoa, cơ sở y tế uy tín.Tăng kích thước dương vật bằng cách nào?

Kích thước dương vật hoàn toàn có thể cải thiện được. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thông tin quảng cáo về thuốc uống, chiếu đèn, chiếu tia, sóng xung kích… để tăng kích thước dương vật. Nhưng những phương pháp này chỉ giúp dương vật tăng kích thước tạm thời, không có tác dụng lâu dài. Để làm tăng kích thước dương vật một cách hoàn thiện và duy trì lâu dài, chỉ có duy nhất phương pháp can thiệp.

Ths.BS Trần Hồng Quân giải đáp về các phương pháp tăng kích thước dương vật.

Các phương pháp can thiệp tăng kích thước dương vật được chia làm 2 loại:

- Phương pháp can thiệp ít xâm lấn. Bao gồm các phương pháp như làm đầy bằng mỡ tự thân hoặc tiêm chất làm đầy. Với phương pháp làm đầy bằng mỡ tự thân (bơm mỡ, ghép mỡ) có tính an toàn cao hơn do sử dụng chính mỡ từ cơ thể người bệnh. Trong trường hợp tiêm chất làm đầy, hoạt chất thường được sử dụng là Hyaluronic acid dùng để tiêm dưới da dương vật. Phương pháp tiêm chất làm đầy có ưu điểm thực hiện nhanh, tuy nhiên sau một thời gian chất làm đầy sẽ tự tiêu đi và cần phải tiêm nhắc lại. Với phương pháp này, cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ của chất làm đầy để đảm bảo an toàn và tránh các biến chứng có thể xảy ra.

- Phương pháp can thiệp phổ biến hơn hiện nay là sử dụng các miếng độn trong đó có miếng độn silicon và miếng độn sinh học. Miếng độn silicon có chi phí thấp hơn so với miếng độn sinh học. Sau một thời gian sử dụng nếu cảm thấy không thích hợp, nam giới có thể can thiệp để tháo ra. Tuy nhiên, miếng độn silicon không đảm bảo về tính thẩm mỹ vì bề ngoài gồ ghề, nhìn vào dễ phát hiện. Trong khi đó, miếng độn sinh học tỉ lệ tương thích cao, nguy cơ đào thải thấp. Về thẩm mỹ đây là phương pháp giúp tạo bề ngoài tự nhiên. Sau khoảng 6 tháng can thiệp, miếng độn sinh học tích hợp vào cơ thể, gần như không thể phát hiện có can thiệp, cải thiện chất lượng đời sống tình dục.

Các phương pháp can thiệp này sẽ làm tăng kích thước hiệu quả và lâu dài hơn cho nam giới.

Trước khi muốn tăng kích thước dương vật, nam giới cần được tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa uy tín.

Cần lưu ý gì khi tăng kích thước dương vật

Không ít các ca biến chứng, hoại tử dương vật sau khi tiêm silicon nhằm tăng kích thước dương vật. Đa phần các trường hợp biến chứng đều thực hiện tại các phòng khám “chui”, nguồn gốc silicon không rõ ràng, không đảm bảo điều kiện phẫu thuật. Bên cạnh đó còn có các trường hợp biến chứng sau phẫu thuật tăng kích thước dương vật như phù nề, chảy máu, nhiễm trùng và nặng nề nhất là hoại tử da dương vật. Trong trường hợp hoại tử da sẽ phải xử lý phần da hoại tử và ghép da, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý nam giới.

Các phương pháp tăng kích thước dương vật hiện nay chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín, các bệnh viện, đảm bảo cơ sở vật chất và được cấp phép. Nam giới không nên thực hiện tại các phòng khám và các cơ sở y tế không uy tín hoặc tự thực hiện tại nhà. Ngoài ra, cần lưu ý về nguồn gốc xuất xứ của vật liệu để giảm nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu.Kích thước dương vật có ảnh hưởng đến khả năng sản?

Kích thước dương vật của mỗi người không giống nhau. Kích thước dương vật phụ thuộc chủ yếu vào nội tiết tố của nam giới. Ngoài ra còn một số yếu tố khác như gen, chủng tộc… Kích thước dương vật người bình thường có khoảng chiều dài 11,5 cm lúc cương lên. Với một số nam giới mắc phải hội chứng dương vật nhỏ (micropenis) chiều dài dương vật lúc xìu dưới 4cm. Đây là bệnh lý và cần được các bác sĩ thăm khám, tư vấn.

Kích thước dương vật chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nam giới. Khiến nam giới tự ti, mặc cảm hoặc khiến bạn tình không hứng thú và không có khả năng thăng hoa khi quan hệ. Kích thước dương vật không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trừ trường hợp nam giới mắc bệnh lý khiến nội tiết tố suy giảm lúc này mới ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

