Thấy “cậu nhỏ” to dần, người đàn ông đi khám tá hỏa vì đã mắc ung thư dương vật

Các bác sĩ BV Đa khoa Bãi cháy, Quảng Ninh cho biết, ung thư dương vật là dạng ung thư hiếm gặp ở nam giới nhưng rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe sinh sản và có thể gây tử vong nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân đều đến viện khi bệnh ở giai đoạn muộn, có di căn hạch nên phải phẫu thuật cắt bán phần hoặc toàn bộ dương vật.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật ung thư dương vật.

Bệnh nhân Nguyễn V.H. (70 tuổi, trú tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh) được phát hiện có khối u dọc dương vật cứng chắc to lên. Đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phát hiện khối u dọc dương vật kích thước lớn 34x51mm, sinh thiết u cho kết quả ung thư biểu mô vảy. Các bác sĩ Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cắt khối ung thư, nạo vét hạch bẹn hai bên.

Quá trình phẫu thuật xác định khối u từ thân dương vật kích thước lớn đã xâm lấn niệu đạo di động, lan dọc theo vật hang tới quy đầu, xấm lấn bìu, tinh hoàn trái, phù nề toàn bộ phần mềm vùng bộ phận sinh dục ngoài.

Ekip phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng, BS Hoàng Văn Chải, Bệnh viện Bãi Cháy đã cắt cụt bộ phận sinh dục ngoài kèm khối ung thư, nạo vét hạch bẹn hai bên, tạo hình niệu đạo ngoài. Sau phẫu thuật 10 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục lên kế hoạch điều trị hóa xạ trị đồng thời.

“Nguyên nhân dẫn đến ung thư dương vật phần lớn do hẹp bao quy đầu (chiếm tỷ lệ 25-75% ở nam giới). Cả ung thư dương vật ở nam giới và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ đều có liên quan đến nhiễm Papilloma virus (HPV). Typ virus HPV-16 và HPV-18 đã được tìm thấy ở một phần ba nam giới bị ung thư dương vật.

Triệu chứng ung thư dương vật biểu hiện ở vết loét, viêm nhiễm bất thường, tiết dịch mủ có mùi hôi hoặc chảy máu bất thường từ dương vật hoặc dưới bao quy đầu, sưng đau dương vật, hạch bẹn…Ung thư dương vật nếu phát hiện và điều trị tích cực ở giai đoạn sớm có thể cắt phần ung thư hoặc cắt bán phần dương vật, nạo vét hạch bẹn hai bên, kết hợp hóa xạ trị điều trị triệt căn. Ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư có thể lan rộng bộ phận sinh dục ngoài, di căn hạch bẹn, hạch ổ bụng… dẫn tới phải phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật hoặc bộ phận sinh dục ngoài, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và chức năng sinh sản” – Bs Hoàng Văn Chải – Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo cần điều trị hẹp bao quy đầu để ngăn chặn nguy cơ ung thư dương vật.

Đối với trẻ em dưới 3 tuổi: Đa số các bé thường hẹp bao quy đầu sinh lý nên không chỉ định can thiệp nong hoặc cắt bao quy đầu trong trường hợp này. Chỉ thực hiện can thiệp khi các bé có 1 trong các triệu chứng sau: bị cản trở đường tiểu như tiểu khó, đi tiểu phải rặn, tiểu không thành tia, có hiện tượng phồng bao quy đầu khi đi tiểu, tia đái lệch, vẹo, viêm nhiễm ở phần đầu dương vật, sưng đỏ, khiến trẻ ngứa, khó chịu. Tuy nhiên do quy đầu của trẻ rất dễ tổn thương nên phải được thực hiện ở cơ sở y tế chuyên khoa, uy tín.

Đối với các trường hợp hẹp bao quy đầu ở trẻ trên 3 tuổi, cần được can thiệp thủ thuật như sau: nong hoặc tách bao quy đầu với các trường hợp hẹp nhẹ; cắt bao quy đầu với trường hợp dính nhiều, hẹp khít bao quy đầu.

Đối với các trường hợp hẹp bao quy đầu ở người lớn: Chỉ định cắt bao quy đầu tuyệt đối với các trường hợp hẹp bao quy đầu, và bán hẹp bao quy đầu.

Riêng với trường hợp dài bao quy đầu, cân nhắc lựa chọn. Nếu da quy đầu dài nhiều ảnh hưởng tới việc quan hệ nam – nữ, hoặc ảnh hưởng tới việc vệ sinh gây viêm nhiễm nhiều lần, hoặc ảnh hưởng tới thẩm mỹ thì cần phải cắt bao quy đầu.

Bên cạnh đó, nam giới chú trọng quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh bộ phận sinh dục hàng ngày để phòng tránh viêm nhiễm quy đầu bao quy đầu, cũng như bệnh ung thư dương vật do virus HPV lây truyền qua đường tình dục.

