Những ảnh hưởng của ung thư dương vật đến đời sống tình dục

Do những ảnh hưởng của ung thư dương vật là rất nghiêm trọng, đặc biệt là khả năng sinh sản và tình dục nên nam giới, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ như: bị hẹp bao quy đầu, quan hệ tình dục không an toàn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hút thuốc lá, bị suy giảm miễn dịch do HIV, AIDS… không nên chủ quan. Cần lưu ý những biểu hiện bất thường như: Thay đổi màu da ở bộ phận sinh dục; Xuất hiện các nốt sùi nhỏ, dễ chảy máu khi vệ sinh hoặc khi quan hệ tình dục; Có một mảng màu trắng hoặc hồng ở dương vật; Có cảm giác đau nhói hay âm ỉ ở dương vật, nhất là sau khi dương vật cương cứng hoặc bị va chạm, dương vật dễ bị viêm nhiễm... có thể là dấu hiệu mắc ung thư dương vật phải đi khám và điều trị kịp thời.