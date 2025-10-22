Thủ môn Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng đầu gối, chấn thương gặp phải sẽ mất bao lâu để hồi phục?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa qua đã gặp chấn thương rất nặng ở trận SHB Đà Nẵng gặp Thể Công Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy, tối 20/10.

Sáng 21/10, Bùi Tiến Dũng được bác sĩ CLB Đà Nẵng đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn chấn thương. Từ kết quả chụp MRI cho thấy anh bị đứt dây chằng chéo, rách sụn chêm đầu gối phải.

Với chấn thương này, cựu thủ thành U23 Việt Nam phải lên bàn mổ để phẫu thuật trong ít ngày tới. Anh sẽ phải nghỉ ít nhất 8 tháng, đồng nghĩa với việc sớm chia tay mùa giải 2025-2026.

Được biết, trước khi trước khi bị đứt dây chằng đầu gối, thủ môn sinh năm 1997 này đã nghỉ 3 vòng đấu vì chấn thương vai.

Thủ môn số 1 của SHB.Đà Nẵng dự kiến nghỉ 8 tháng dưỡng thương.

Đứt dây chằng khớp gối thủ môn Tiến Dũng mắc phải là gì?

Dây chằng gối giữ cho xương đùi, xương chày và xương bánh chè được liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một khớp gối vững chắc nhưng linh hoạt.

Sự kết nối này cho phép khớp gối thực hiện được các chuyển động cần thiết như: gập, duỗi và xoay nhẹ, đi lại, ngồi xuống, đứng lên, thậm chí là chịu được tải trọng lớn trong các hoạt động hàng ngày và vận động mạnh.

Bên cạnh đó, dây chằng hoạt động như một "hệ thống giảm xóc" giúp hấp thụ các lực tác động lên khớp gối khi vận động. Từ đó, giảm thiểu nguy cơ tổn thương sụn khớp, sụn chêm hoặc các cấu trúc khác trong khớp.

Các dây chằng tại khớp gối, bao gồm: Dây chằng chéo trước; dây chằng chéo sau; dây chằng bên trong; dây chằng bên ngoài.

Trong các chấn thương thể thao, đứt dây chằng chéo trước xảy ra phổ biến hơn nhiều so với đứt dây chằng chéo sau, do dây chằng này dễ bị tổn thương khi gối chịu lực xoay hoặc va chạm mạnh từ phía trước. Đây là loại chấn thương thường gặp nhất ở các vận động viên và những người chơi thể thao cường độ cao.

Đứt dây chằng khớp gối có nguy hiểm không?

Đứt dây chằng khớp gối là một loại chấn thương phổ biến, thường xảy ra khi có lực tác động mạnh làm quá tải khả năng chịu đựng của dây chằng. Các tình huống điển hình gồm: Nhảy và tiếp đất sai tư thế, tai nạn giao thông hoặc tai nạn sinh hoạt, trượt chân, ngã với gối bị vặn mạnh.

Khi bị đứt dây chằng, khớp gối mất đi sự ổn định, khiến người bệnh cảm thấy khớp "lỏng lẻo", khó giữ thăng bằng và dễ bị trật khớp khi vận động. Tình trạng này làm hạn chế khả năng đi lại, leo cầu thang hoặc tham gia các hoạt động thể chất, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, đứt dây chằng còn làm tăng nguy cơ tổn thương thứ phát, chẳng hạn như rách sụn chêm hoặc thoái hóa sụn khớp, đặc biệt nếu không được điều trị đúng cách. Về lâu dài, tình trạng đứt dây chằng khiến khớp gối có thể bị thoái hóa sớm, dẫn đến đau mãn tính và cứng khớp.

Dấu hiệu nhận biết đứt dây chằng khớp gối

Người bệnh có thể nhận biết dấu hiệu đứt dây chằng khớp gối ngay sau khi xảy ra chấn thương với các triệu chứng nổi bật sau:

- Âm thanh "rắc" hoặc "bốp" tại thời điểm chấn thương.

- Cảm giác đau dữ dội ở vùng trước hoặc bên trong khớp gối.

- Vị trí khớp gối sưng nề nhanh chóng, do máu tích tụ trong khớp (tràn dịch khớp).

- Cảm giác gối lỏng, khó đứng vững hoặc mất khả năng chạy nhảy.

- Đau và sưng làm giảm khả năng duỗi thẳng hoặc gập gối.