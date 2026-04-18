Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Trong nhịp sống bận rộn, một bát phở nóng hổi từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi, dễ ăn của nhiều người. Không ít người duy trì thói quen ăn phở mỗi ngày, thậm chí uống hết phần nước dùng để cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng, vấn đề không nằm ở bánh phở hay thịt, mà chủ yếu đến từ nước dùng – phần có thể chứa nhiều thành phần ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

Một bát phở nóng hổi với nước dùng đậm đà là lựa chọn quen thuộc của nhiều người, nhưng cũng có thể chứa lượng muối đáng kể nếu tiêu thụ hết phần nước.

'Bẫy' Natri trong nước dùng

Theo các phân tích khẩu phần, một bát phở trung bình có khoảng 400–500 ml nước dùng, tương đương 2,5–5 gam muối (1.000–2.000 mg Natri). Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gam muối mỗi ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần uống hết một bát nước phở vào buổi sáng, cơ thể đã gần như chạm ngưỡng muối khuyến nghị cho cả ngày. Đáng chú ý, vị mặn trong nước dùng thường bị "che lấp" bởi vị ngọt từ xương hầm và gia vị, khiến nhiều người khó nhận ra lượng muối mình đã nạp vào.

Không chỉ muối: Nguy cơ từ Purin và chất béo

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, nước dùng ninh từ xương và thịt trong thời gian dài còn chứa nhiều hợp chất có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa.

Quá trình ninh xương làm giải phóng Purin – chất có thể làm tăng Acid Uric trong máu, từ đó gia tăng nguy cơ mắc bệnh Gout nếu tiêu thụ thường xuyên. Bên cạnh đó, chất béo từ tủy và mỡ xương hòa tan vào nước dùng cũng góp phần làm tăng lượng chất béo bão hòa, yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn ghi nhận khả năng xuất hiện vi lượng kim loại nặng trong nước hầm xương. Dù ở mức thấp, nhưng việc tích lũy lâu dài vẫn là điều cần cân nhắc.

Theo khuyến cáo của Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, người ăn nên hạn chế uống cạn nước dùng để tránh nạp dư thừa natri và giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Tác động tích lũy và nhóm người cần lưu ý

Những ảnh hưởng từ nước dùng không xảy ra ngay lập tức, nhưng nếu duy trì thói quen trong thời gian dài, nguy cơ có thể tích tụ và dẫn đến các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, suy thận hay tim mạch.

Chuyên gia khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần đặc biệt thận trọng, bao gồm:

- Người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch

- Người có chức năng thận suy giảm

- Người đang điều trị bệnh Gout hoặc có Acid Uric cao

- Người cao tuổi

Ăn phở thế nào để hạn chế rủi ro?

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, không cần loại bỏ hoàn toàn phở khỏi thực đơn, nhưng nên điều chỉnh cách ăn để đảm bảo sức khỏe.

Một số gợi ý được đưa ra gồm:

- Không uống hết nước dùng, chỉ nên dùng lượng vừa phải để cảm nhận hương vị

- Tăng cường rau xanh để bổ sung chất xơ và hỗ trợ cân bằng Natri

- Hạn chế thêm gia vị như nước mắm, bột canh Không ăn phở, bún liên tục mỗi ngày, nên đa dạng thực đơn

Một thay đổi nhỏ trong thói quen, như không uống cạn nước phở, có thể giúp giảm đáng kể lượng muối nạp vào cơ thể theo thời gian. Trong dinh dưỡng, sự điều độ và hiểu biết đóng vai trò quan trọng, giúp mỗi người vừa tận hưởng ẩm thực quen thuộc, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.