5 thói quen buổi sáng giúp ổn định huyết áp: Thói quen đầu tiên nhiều người biết mà không làm

Ngoài việc dùng thuốc, các chuyên gia cho rằng những thói quen buổi sáng – tưởng chừng rất nhỏ – lại đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng và ổn định hơn mỗi ngày.

Gần một nửa dân số Mỹ đang sống chung với cao huyết áp – một bệnh mạn tính làm gia tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Theo báo Daily Mail, các bác sĩ và nhà khoa học đã chỉ ra rằng chỉ với 5 thói quen đơn giản vào buổi sáng như uống nước, vận động nhẹ… cũng có thể giúp hạ huyết áp và duy trì mức ổn định. Những thói quen này không đòi hỏi thiết bị đắt tiền hay luyện tập cường độ cao, mà chỉ cần phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Vận động buổi sáng là một trong 5 thói quen giúp ổn định huyết áp. Ảnh minh họa

5 thói quen buổi sáng giúp ổn định huyết áp

1. Tránh nhìn vào màn hình ngay sau khi thức dậy

Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa mở mắt để kiểm tra email, tin tức hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể khiến huyết áp tăng nhanh.

Nguyên nhân là việc tiếp nhận thông tin ngay lập tức kích hoạt hệ thần kinh giao cảm – còn gọi là phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" – khiến adrenaline tăng cao, tim đập nhanh và huyết áp tăng.

Một phân tích năm 2023 trên hơn 150.000 trẻ em và thanh thiếu niên cho thấy: thời gian sử dụng màn hình càng dài thì nguy cơ cao huyết áp càng tăng. Những người dùng thiết bị điện tử nhiều nhất có nguy cơ cao hơn 15% so với nhóm ít sử dụng, và mỗi giờ tăng thêm có thể làm huyết áp tâm thu tăng gần 2 mmHg.

2. Tập thở để "kích hoạt" trạng thái thư giãn

Chỉ vài phút tập thở sau khi thức dậy cũng có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh tự chủ.

Cơ thể có hai hệ thần kinh chính:

Hệ giao cảm: tăng nhịp tim, tăng huyết áp (giống như "chân ga")

Hệ phó giao cảm: giúp thư giãn, hạ huyết áp (giống như "phanh")

Phần lớn chúng ta hoạt động trong trạng thái "chân ga" suốt cả ngày. Tập thở giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn.

Cách thực hiện rất đơn giản:

Hít vào, đếm 4 nhịp

Nín thở ngắn

Thở ra chậm trong 6 nhịp

Việc kéo dài thời gian thở ra sẽ kích thích dây thần kinh phế vị, giúp giãn mạch và giảm huyết áp hiệu quả.

3. Uống một cốc nước ngay khi thức dậy

Trong khi ngủ, cơ thể mất nước qua hô hấp và mồ hôi, khiến máu trở nên "đặc" hơn, làm tim phải làm việc nhiều hơn và dễ gây tăng huyết áp vào buổi sáng.

Vì vậy, hãy uống một cốc nước (khoảng 200–300ml) trong vòng 30 phút sau khi thức dậy. Nước sẽ nhanh chóng đi vào máu, giúp làm loãng huyết tương, cải thiện lưu thông máu và giảm gánh nặng cho tim mạch.

4. Bổ sung thực phẩm giàu kali vào bữa sáng

Kali là khoáng chất quan trọng giúp kiểm soát huyết áp.

Trong khi natri (muối) làm tăng thể tích máu và gây áp lực lên tim, thì kali có tác dụng: Giãn thành mạch; Giảm áp lực lên tim; Hỗ trợ thận đào thải natri dư thừa.

Bữa sáng là thời điểm lý tưởng để bổ sung kali, giúp giảm hiện tượng tăng huyết áp buổi sáng và tạo nền tảng sức khỏe cho cả ngày.

Một số thực phẩm giàu kali nên ưu tiên: chuối, rau xanh đậm, khoai lang, bơ…

5. Vận động ngoài trời, tận dụng ánh nắng sớm

Ánh nắng mặt trời không chỉ giúp tổng hợp vitamin D mà còn kích thích cơ thể sản sinh nitric oxide – một chất giúp giãn mạch máu tự nhiên.

Nhờ đó, mạch máu được mở rộng, giảm sức cản dòng máu và giúp huyết áp giảm nhanh chóng.

Một nghiên cứu tại Anh cho thấy chỉ cần phơi nắng khoảng 20 phút cũng đủ để cải thiện huyết áp, và hiệu quả này có thể kéo dài nhiều giờ sau đó.

Kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn nằm ở những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng.

Chỉ cần bắt đầu ngày mới đúng cách – hạn chế dùng điện thoại, tập thở, uống nước, ăn uống hợp lý và vận động nhẹ – bạn đã giúp trái tim "khởi động" một cách êm ái và bền vững hơn.