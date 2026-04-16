Ngồi khoanh chân khi học, nam sinh 19 tuổi bị liệt bàn chân

Nam sinh đang là sinh viên năm nhất, trước đó khỏe mạnh, không có tiền sử chấn thương hay bệnh nền. Sau thời gian duy trì thói quen ngồi khoanh chân khi học và làm việc, em bắt đầu tê bì bàn chân trái.

Ban đầu triệu chứng thoáng qua, nhưng nhanh chóng nặng dần. Người bệnh yếu cơ, không thể gấp cổ chân, di chuyển khó khăn do bàn chân quệt xuống đất. Dáng đi biến dạng, phải nhấc cao gối khi bước, dấu hiệu điển hình của tình trạng “bàn chân rủ”.

Kết quả điện cơ cho thấy tổn thương dây thần kinh mác sâu bên trái. Bệnh nhân được chẩn đoán liệt dây thần kinh mác và chuyển điều trị tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sĩ Hoàng Kim Chung, dây thần kinh mác chi phối động tác gấp mu bàn chân và nghiêng trong. Khi bị chèn ép kéo dài, chức năng này suy giảm, khiến người bệnh không thể nâng bàn chân, phải bước đi kiểu “nhấc gối”.

Bác sĩ châm cứu cho người bệnh.

Nguyên nhân thường gặp là thói quen sinh hoạt gây tì đè lên vùng đầu trên xương mác, như ngồi vắt chéo chân, khoanh chân hoặc giữ một tư thế quá lâu. Ngoài ra, tình trạng này cũng có thể liên quan đến chấn thương, sai khớp gối, biến chứng thần kinh do đái tháo đường hoặc khối u chèn ép.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, đây là biểu hiện của chứng tý hoặc nuy chứng, khi khí huyết ứ trệ, kinh lạc bế tắc khiến gân cơ không được nuôi dưỡng.

Bệnh nhân được điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, gồm thuốc chống viêm, bổ sung vitamin nhóm B, châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt và tập phục hồi chức năng.

Ngoài điều trị thể chất, bác sĩ cũng chú trọng hỗ trợ tâm lý do người bệnh lo lắng, tự ti vì dáng đi bất thường. Khi tinh thần ổn định, bệnh nhân hợp tác tốt hơn với phác đồ.

Sau gần hai tuần, tình trạng cải thiện rõ rệt. Người bệnh hết tê bì, có thể gấp cổ chân khoảng 15 độ, gần tương đương bên lành, đi lại bình thường và chạy được quãng ngắn.

“Em thấy việc sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều, không còn phụ thuộc vào người thân và tự tin hơn khi đi lại”, nam sinh nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, thói quen ngồi vắt chéo hoặc khoanh chân lâu không chỉ ảnh hưởng tuần hoàn máu mà còn có thể gây chèn ép dây thần kinh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Để phòng tránh, cần thay đổi tư thế thường xuyên khi học tập, làm việc, hạn chế giữ một tư thế quá lâu và tăng cường vận động. Khi xuất hiện tê bì, yếu cơ kéo dài, người dân nên đi khám sớm để tránh biến chứng.