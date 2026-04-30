Thói quen phổ biến này khiến chứng mất ngủ tồi tệ hơn

Viết trên The Conversation, tiến sĩ Iuliana Hartescu, nhà tâm lý học từ Đại học Loughborough (Anh), cảnh báo rằng một thói quen phổ biến nhưng sai lầm có thể là nguyên nhân khiến chứng mất ngủ của bạn ngày càng trầm trọng hơn.

"Một trong những thói quen phổ biến và có hại nhất hình thành trong thời kỳ mất ngủ là nằm trên giường và cố gắng ngủ" - tiến sĩ Hartescu viết.

Việc cứ nằm trên giường và cố gắng ngủ có thể khiến chứng mất ngủ trầm trọng hơn - Minh họa AI: Thu Anh

Theo tiến sĩ Hartescu, thời gian gần đây, y học đã nhìn nhận về chứng mất ngủ đúng đắn hơn, công nhận nó là một rối loạn độc lập chứ không phải triệu chứng kèm theo một bệnh mạn tính khác.

Khi việc mất ngủ xảy ra hầu hết các đêm và kéo dài hơn 3 tháng, bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là bị rối loạn giấc ngủ hay mất ngủ mạn tính.

Các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy một trong những sai lầm phổ biến nhất ở người bị rối loạn giấc ngủ chính là việc nằm trên giường và cố gắng ngủ.

"Việc nằm trên giường mà vẫn thức dẫn đến tình trạng kích thích nhận thức liên tục và theo thời gian, nó khiến não bộ ngừng liên kết giữa giường và giấc ngủ" - tiến sĩ Hartescu cho biết.

Vì vậy, chuyên gia này khuyên rằng nếu bạn không thể ngủ được vào ban đêm, hãy thức dậy và làm điều gì đó khác thú vị nhưng giúp bạn thư giãn: Đọc sách, lập danh sách việc cần làm cho ngày hôm sau, nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc tập một vài bài tập thở.

Khi bạn cảm thấy buồn ngủ trở lại, hãy quay lại giường. Nếu hôm sau vẫn mệt mỏi, một giấc ngủ trưa ngắn tối đa 20 phút là lựa chọn tốt nhất, bởi ngủ trưa quá dài có thể khiến bạn tiếp tục mất ngủ vào đêm hôm đó.

Tiến sĩ Hartescu cũng khuyến cáo những người gặp khó khăn với việc ngủ lâu dài cần hiểu rằng đó là một dạng bệnh lý hoặc là dấu hiệu của một bệnh lý khác. Vì vậy, bạn nên nhờ đến sự trợ giúp y tế.