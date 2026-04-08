Kiểu ngủ gây hại gấp đôi thiếu ngủ thông thường

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí BMC Cardiovascular Disorders, việc bạn đi ngủ đều đặn như thế nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch lâu dài, đặc biệt nếu bạn thường xuyên bị thiếu ngủ.

Giấc ngủ tốt không chỉ cần đủ thời lượng mà còn cần đúng giờ - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Các tác giả đến từ Đại học Oulu (Phần Lan) đã nghiên cứu trên hơn 3.200 người, chủ yếu là phụ nữ, sống ở phía Bắc Phần Lan. Họ đều sinh năm 1966, được theo dõi giấc ngủ trong khoảng 1 thập kỷ, sử dụng máy đo gia tốc đeo tay.

Trong thời gian được theo dõi, có 4% tình nguyện viên trải qua các biến cố tim mạch nghiêm trọng (MACE) bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đau thắt ngực không ổn định, nhập viện do suy tim hoặc tử vong do bệnh tim mạch.

Trong đó, những người có lịch trình ngủ không đều đặn - tức đi ngủ ban đêm và thức dậy mỗi sáng không theo giờ cố định - sẽ tăng gấp đôi nguy cơ gặp phải MACE nếu như họ ngủ không đủ thời gian ngủ lành mạnh theo khuyến nghị là 7 giờ 56 phút.

Theo các nhà nghiên cứu, việc ngủ không theo giờ cố định có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học, từ đó khuếch đại tác hại của việc thiếu ngủ.

Trong khi đó, việc ngủ đủ giấc dường như giúp bạn vượt qua dễ dàng hơn các tác hại từ việc ngủ và thức không đúng giờ.

Các phát hiện này một lần nữa chứng minh một giấc ngủ đêm lành mạnh không chỉ cần đủ thời lượng. Các yếu tố khác như chất lượng giấc ngủ, lịch trình ngủ... cũng đem đến tác động đáng kể.

Một số nghiên cứu trước đây cũng cho thấy ngủ theo thời gian biểu cố định sẽ "lợi đôi đường": Đồng hồ sinh học sẽ giúp bạn dễ vào giấc hơn, dễ tỉnh táo khi thức dậy hơn.