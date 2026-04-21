Thường xuyên mệt mỏi sau khi ngủ dậy

Theo lương y Nguyễn Biên Thùy (Hội Đông y Hà Nội), ở trạng thái bình thường, giấc ngủ giúp cơ thể tái tạo năng lượng, cân bằng lại các hoạt động sinh lý. Vì vậy, khi thức dậy, bạn nên cảm thấy nhẹ nhàng, tỉnh táo.

Ngược lại, nếu liên tục cảm thấy uể oải, thiếu sức sống dù đã ngủ đủ giấc, đây có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề tiềm ẩn. Một số nguyên nhân phổ biến bao gồm rối loạn giấc ngủ, suy giảm chức năng gan, thận hoặc các bệnh lý mạn tính như thiếu máu hay tiểu đường.

Tình trạng mệt mỏi kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn khiến hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Nếu không được kiểm tra và can thiệp sớm, sức khỏe tổng thể sẽ suy kiệt dần theo thời gian.

3 dấu hiệu khi ngủ dậy cảnh báo sức khỏe đang suy kiệt, tuổi thọ thấp

Ho dữ dội sau khi thức dậy

Ho vào buổi sáng là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt ở những người hút thuốc lá hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nếu cơn ho xuất hiện dày đặc, kéo dài và có xu hướng nặng hơn theo thời gian, bạn cần đặc biệt lưu ý.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hệ hô hấp đang gặp vấn đề, từ viêm phế quản mạn tính cho đến các bệnh nghiêm trọng hơn như ung thư phổi.

Ngoài ra, ho buổi sáng còn có thể đi kèm đờm, khó thở hoặc đau tức ngực – những biểu hiện cho thấy phổi đang bị tổn thương. Nếu chủ quan bỏ qua, bệnh có thể tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Để cải thiện tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thuốc lá, rượu bia, giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và duy trì môi trường sống trong lành. Quan trọng hơn, cần đi khám sớm nếu triệu chứng kéo dài.

Táo bón kéo dài vào buổi sáng

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để cơ thể đào thải chất cặn bã sau một đêm dài chuyển hóa. Những người duy trì thói quen đi vệ sinh đều đặn thường có hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Ngược lại, nếu thường xuyên bị táo bón, đặc biệt là vào buổi sáng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang hoạt động kém hiệu quả. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn khiến các chất độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

Về lâu dài, táo bón kéo dài có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như trĩ, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột. Đây cũng là một trong những yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ nếu không được cải thiện.

Ba biểu hiện trên đều là những thay đổi tưởng chừng đơn giản, dễ bị bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi chúng xuất hiện thường xuyên, kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang “quá tải” hoặc suy yếu.

Việc duy trì lối sống lành mạnh – ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, hạn chế chất kích thích và tập thể dục đều đặn – là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, thăm khám định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.