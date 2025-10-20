Không chỉ mỡ: Thứ tưởng lành mạnh này cũng gây ra gan nhiễm mỡ

Trình bày tại UEG Week 2025 - hội nghị hàng đầu của châu Âu về lĩnh vực tiêu hóa và gan mật - nhà nghiên cứu Lihe Liu từ Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ) cảnh báo rằng đồ uống chứa đường và chất làm ngọt nhân tạo điều làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ là bệnh gan phổ biến nhất trên toàn cầu hiện nay, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như xơ gan, ung thư gan, suy gan...

Đồ uống "ăn kiêng" cũng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu của gần 124.000 người từ ngân hàng sinh học Biobank của Anh, không mắc bệnh gan khi bắt đầu được theo dõi. Họ được đánh giá mức tiêu thụ nhiều loại đồ uống khác nhau.

Kết quả cho thấy việc tiêu thụ trên 250 g đồ uống có chứa đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) cao hơn lần lượt là 60% và 50% trong thời gian theo dõi trung bình là 10 năm.

Riêng nhóm tiêu thụ nhiều đồ uống chứa chất làm ngọt nhân tạo - thường được gọi là đồ uống "ăn kiêng" - còn bị tăng nguy cơ tử vong do bệnh gan nói chung.

"Đồ uống có đường từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ, trong khi các lựa chọn thay thế "ăn kiêng" thường được coi là lựa chọn lành mạnh hơn" - tiến sĩ Liu cảnh báo.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy suy nghĩ đó có thể là sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng cảnh báo rằng chất làm ngọt nhân tạo cũng không giúp giảm cân như nhiều người nghĩ, trái lại còn làm tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường...

Nhiều nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân đằng sau tình trạng oái oăm này: Chất làm ngọt nhân tạo không làm tăng đường huyết hay bổ sung calo một cách trực tiếp, nhưng làm hỏng dần hệ thống chuyển hóa.