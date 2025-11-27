Sống sót trong thảm kịch cháy chung cư Hong Kong nhờ khăn ướt

Ông Tong Ping Moon bắt đầu ngửi thấy mùi khói vào khoảng 15h ngày 26/11. Ngay sau đó, một lính cứu hỏa đập cửa căn hộ tầng 10 của ông ở chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po báo tin một tòa nhà gần đó đang bốc cháy. Người đàn ông 74 tuổi và vợ quyết định không sơ tán vì nghĩ không sao nhưng khói nhanh chóng trở nên dày đặc hơn.

Ngọn lửa bao chùm 7 tòa nhà chung cư Hong Kong. Ảnh: AP

Hai vợ chồng sau đó gọi điện cầu cứu và trốn trong phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt để không hít phải khói độc len qua khe cửa. Họ được lính cứu hỏa giải cứu vào khoảng 18h và hiện tạm trú tại một trường học được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời, theo New York Times hôm 27/11.

"Chúng tôi vô cùng may mắn. Lúc đó tối đen như mực. Nếu phải tự mình tìm đường ra ngoài, chúng tôi đã không thể sống sót", ông Tong kể.

Theo các chuyên gia y tế, hai nạn nhân đã sống sót nhờ áp dụng chính xác quy tắc ngăn khói khi quyết định cố thủ trong phòng tắm và dùng khăn ướt bịt kín khe cửa. Biện pháp sơ cứu tại chỗ này giúp họ giảm thiểu nguy cơ ngạt khí độc, nguyên nhân tử vong hàng đầu trong hỏa hoạn, trong lúc chờ lực lượng chức năng tiếp cận.

Vụ hỏa hoạn ở Tai Po bắt đầu tại một tòa nhà cao tầng vào giữa buổi chiều. Ngọn lửa lan nhanh chóng khiến nhiều người phải tháo chạy hoặc cầu cứu lực lượng cứu hỏa. Các quan chức cho biết chưa rõ bao nhiêu cư dân bị mắc kẹt bên trong tòa nhà bị cháy. Một số người thoát ra được đứng bên ngoài vào khoảng nửa đêm, dõi theo lính cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy dữ dội.

Ông Sze Kam Sang lặng lẽ ôm một chiếc chăn bông nhỏ, đứng trong đám đông nhìn các tòa nhà đang rực lửa, nói: "Làm sao mà ngủ được khi nhà tôi đang bị cháy rụi?". Người đàn ông tầm 70 tuổi này đã sống ở Wang Fuk Court khoảng 40 năm. Ông đang có hẹn với bác sĩ thì được vợ, làm việc gần đấy, báo tin. Ông mong lửa chưa lan đến căn hộ tầng 19 của mình khi các tầng dưới đã chìm trong biển lửa.

Người dân đứng từ xa nhìn ngọn lửa bao chùm các tòa nhà trong khu chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, Hong Kong, hôm 26/11. Ảnh: Chan Long Hei/Associated Press

Ông Sze cho hay khu chung cư từng xảy ra vài vụ cháy nhỏ những năm qua nhưng chưa bao giờ lớn như vậy. Ông cho biết tòa nhà đang trong dự án bảo trì lớn đầu tiên sau 4 thập kỷ. Nó được bao bọc bởi giàn giáo bằng tre, một vật liệu thường được sử dụng trong các dự án xây dựng ở Hong Kong.

Sớm ngày 27/11, đám cháy vẫn tiếp tục lan qua các tòa chung cư cao 32 tầng, khói bốc nghi ngút lên bầu trời. Giàn giáo tre nứt và bùng cháy với những tia lửa bắn ra. Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đậu kín khu vực, đèn báo hiệu nhấp nháy. Tại họp báo sáng nay, Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 45 trường hợp tình trạng nguy kịch, đã được chuyển đến các bệnh viện tại đặc khu để chữa trị. Giới chức đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong 7 tòa nhà.