Lính cứu hỏa hy sinh trong vụ cháy chung cư Hong Kong được tôn vinh

Lực lượng cứu hỏa Hong Kong sáng nay công bố bức ảnh của Ho Wai-ho, 37 tuổi, lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ cháy dữ dội tại chung cư Wang Fuk Court, Tai Po. Anh là một trong những người đầu tiên có mặt lúc 15h01 ngày thứ Tư, mất liên lạc với đồng đội sau nửa giờ và được tìm thấy tại Wang Cheong House lúc 16h01 với nhiều vết bỏng trên mặt. Ho được xác nhận qua đời lúc 16h45.

Ho Wai Ho lúc sinh thời. Ảnh: Hong Kong Press

Trước mất mát của Ho Wai Ho, Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cùng nhiều lãnh đạo chính quyền bày tỏ tiếc thương, ca ngợi anh vì lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến. "Anh ấy đã hy sinh vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của cộng đồng", ông nói.

Trong khi đó, đồng nghiệp và bạn bè đăng ảnh tốt nghiệp trường cứu hỏa của Ho lên mạng xã hội, kèm lời tri ân: "Xin hãy nhớ khuôn mặt người hùng. Chúng tôi sẽ không quên bạn. Cảm ơn vì đã hy sinh tất cả cho chúng tôi. Giờ bạn nghỉ ngơi đi, anh bạn".

Ho bên bạn bè trước ở lễ tốt nghiệp trường cứu hỏa. Ảnh: Standard HK

Vụ hỏa hoạn khiến 44 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương được đánh giá là thảm họa tồi tệ nhất Hong Kong trong nhiều thập niên. Đám cháy bắt đầu từ tầng thấp một tòa nhà rồi bùng phát theo giàn giáo, lan lên ít nhất bảy khối nhà 31 tầng, kéo dài hơn 19 giờ. Theo các chuyên gia, tốc độ lan lửa bất thường có thể liên quan đến vật liệu dễ cháy trên giàn giáo, lớp xốp che cửa sổ và tàn lửa bị gió cuốn.

Từ hiện trường, lực lượng cứu hỏa cho biết khói dày đặc vẫn bao trùm toàn khu vào rạng sáng, mùi nhựa cháy nồng nặc, tàn tro rơi liên tục. Ít nhất bốn thang cứu hỏa vẫn phun nước để khống chế các điểm âm ỉ.

Cảnh sát bắt giữ các nghi phạm liên quan đến vụ cháy. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong

Tính đến 7h sáng, Cơ quan Quản lý Bệnh viện thông báo 66 người nhập viện: 17 ca nguy kịch, 24 ca nghiêm trọng, 16 ca ổn định và 5 người đã xuất viện.

Liên quan công tác điều tra, cảnh sát đã khám xét trụ sở Prestige Construction & Engineering - nhà thầu thi công phần tường ngoài khu chung cư - sau khi bắt ba người, gồm hai giám đốc, với cáo buộc ngộ sát. Hồ sơ cho thấy doanh nghiệp này thành lập năm 2004. Nhiều vật liệu họ sử dụng, như tấm xốp và tấm che giàn giáo, bị nghi không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy, khiến lửa lan nhanh bất thường.

Đến sáng 27/11, 3 trong số 7 tòa nhà bị cháy vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn ngọn lửa. Ảnh: AP

Chính quyền Hong Kong cho biết sẽ điều tra toàn diện, dựa trên phân tích kỹ thuật và kết quả giám định phòng thí nghiệm, trước khi trình toàn bộ hồ sơ lên tòa án.