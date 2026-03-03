Vết đỏ trên cổ ông Trump gây chú ý

Tổng thống Mỹ Donald Trump, 79 tuổi, ngày 2/3 dự lễ trao tặng Huân chương Danh dự ở Nhà Trắng và đưa ra một số bình luận về chiến dịch tập kích đang diễn ra nhắm vào Iran.

Ngoài tuyên bố "không loại trừ khả năng đưa bộ binh Mỹ tới Iran", ông Trump còn gây chú ý với vết đỏ có vảy lan rộng từ phía dưới cổ áo lên tai, sang tận chân tóc. Ngoài vết phát ban ở cổ, trên tay ông cũng xuất hiện vết bầm tím, dù đã dùng kem che khuyết điểm phủ lên trên.

Tình trạng này khiến sức khỏe của ông Trump một lần nữa gây nhiều đồn đoán. Nhiều người chỉ ra rằng vết bầm trên tay phải ông liên tục xuất hiện kể từ tháng 2/2025, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy vết đỏ lớn như vậy sau cổ ông Trump.

Sự chú ý của dư luận buộc Sean Barbabella, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho ông Trump tại Nhà Trắng, phải lên tiếng giải thích rằng Tổng thống đang sử dụng một loại kem bôi điều trị kích ứng da.

Tổng thống Mỹ xuất hiện trong buổi lễ trao tặng huân chương ở Nhà Trắng ngày 2/3 với vết đỏ sau cổ. Ảnh: AFP

"Tổng thống Trump đang sử dụng một loại kem thông dụng ở bên phải cổ. Đây là phương pháp điều trị da phòng ngừa được bác sĩ Nhà Trắng kê đơn", ông nói, nhưng không giải thích lý do kê loại thuốc này. "Tổng thống sẽ điều trị trong một tuần và tình trạng mẩn đỏ dự kiến kéo dài vài tuần".

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng đã giải thích rằng vết bầm tím trên tay Tổng thống Trump là do ông "liên tục làm việc, bắt tay cả ngày lẫn đêm".

Đến tháng 7/2025, thời điểm ông Trump bị chẩn đoán mắc bệnh suy tĩnh mạch mạn tính khiến chân sưng phù, bác sĩ Barbabella đã giải thích thêm về vết bầm tím trên tay ông, cho hay "đây là dấu hiệu của tình trạng tổn thương mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và sử dụng aspirin, loại thuốc nằm trong phác đồ phòng ngừa bệnh tim mạch".

Trong hơn 10 năm qua, ông Trump, các bác sĩ và trợ lý của ông thường xuyên đưa ra những tuyên bố ngắn gọn, mơ hồ hoặc lạc quan về thể trạng và sức khỏe của Tổng thống.

Harold Bornstein, bác sĩ riêng lâu năm của ông Trump, cuối năm 2015 cho hay ông Trump sẽ là "người khỏe mạnh nhất từng được bầu vào chức vụ tổng thống". Ronny L. Jackson, bác sĩ Nhà Trắng thời nhiệm kỳ một của ông Trump, năm 2018 khẳng định rằng nếu tuân thủ chế độ ăn uống khoa học hơn, ông Trump có thể sống tới 200 tuổi.