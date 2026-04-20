Bánh flan và canh bắp cải khiến 266 học sinh tiểu học ngộ độc

Chiều 20/4, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM công bố kết luận như trên về sự cố y tế xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây vào ngày 7/4.

Cụ thể, trong tổng số 740 học sinh ăn bán trú hôm đó, có 266 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc bao gồm 190 em phải đi viện. Hiện sức khỏe các học sinh này đã ổn.

Điều tra cho thấy hầu hết món ăn trong ngày 7/4 đã bị nhiễm khuẩn chéo, tức vi khuẩn lây lan từ thực phẩm này sang thực phẩm khác. Trong đó, bánh flan và canh bắp cải nấu thịt nguy cơ gây ngộ độc cao nhất.

Kết quả xét nghiệm xác định "thủ phạm" chính gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, mẫu thức ăn còn nhiễm vi khuẩn E.coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Nguồn thức ăn nhiễm khuẩn này xuất phát từ Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước. Đây là đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho nhà trường.

Bệnh nhi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Minh Toàn

Ngày 17/4, Sở An toàn thực phẩm yêu cầu những trường học đang dùng suất ăn của công ty trên phải tìm đơn vị thay thế để không làm gián đoạn bữa ăn của học sinh. Đồng thời, nhà trường cần phối hợp với hội phụ huynh và chuyên gia an toàn thực phẩm để giám sát chặt chẽ chất lượng bữa ăn mỗi ngày.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, nấu chín kỹ, không ăn đồ sống. Rửa tay, vệ sinh dụng cụ chế biến; tách riêng thực phẩm sống - chín; ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản, hâm nóng đúng cách.

Khi có triệu chứng sau ăn như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, cần nghỉ ngơi, bù nước bằng oresol pha đúng hướng dẫn, không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Trường hợp nặng như sốt cao trên 39 độ C, tiêu chảy nhiều, phân có máu, mất nước hoặc lơ mơ, mệt lả cần đến cơ sở y tế ngay.