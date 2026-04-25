Đề xuất phạt 2-4 triệu nếu để móng tay dài, đeo trang sức bán đồ ăn

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế chủ trì xây dựng. Dự thảo này được đề xuất thay thế Nghị định 115/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Đề xuất xử phạt hành vi không cắt ngắn móng tay khi chế biến, bán thực phẩm

Theo cơ quan soạn thảo, lĩnh vực an toàn thực phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, đang được xã hội đặc biệt quan tâm, trong khi các hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng cả về tính chất lẫn mức độ, ngày càng tinh vi, phức tạp. Tuy nhiên, chế tài xử phạt hiện hành được đánh giá còn thấp, chưa đủ sức răn đe.

Vì vậy, dự thảo đề xuất tăng mức phạt từ 1,5 đến 2 lần đối với nhiều nhóm hành vi, như vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; tự công bố, đăng ký bản công bố; kiểm nghiệm, quảng cáo, ghi nhãn; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; sử dụng phụ gia sai quy định; sản xuất, kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng.

Mức phạt tối đa trong lĩnh vực này được giữ ở 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức. Trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất nhưng vẫn thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm, mức xử phạt có thể nâng lên tối đa 7 lần giá trị hàng hóa vi phạm.

Với cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng bán thực phẩm chín, mức phạt 2-4 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng dụng cụ không bảo đảm vệ sinh, để côn trùng xâm nhập khu chế biến, không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay hoặc không cắt ngắn móng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Việc đeo trang sức, ăn uống, hút thuốc trong khu vực chế biến cũng thuộc nhóm vi phạm này.

Mức phạt 6-10 triệu đồng được đề xuất với các lỗi như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; cống rãnh ứ đọng; không bảo đảm thu gom, xử lý rác thải. Trường hợp sử dụng nước không đạt quy chuẩn hoặc không bảo đảm vệ sinh trong chế biến, mức phạt có thể lên 15-20 triệu đồng.

Hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E… bị đề xuất phạt 20-30 triệu đồng.

Dùng nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm có thể bị phạt tới 60 triệu

Đối với thức ăn đường phố, mức phạt 1-2 triệu đồng áp dụng nếu không che đậy thực phẩm, không bảo đảm dụng cụ, để côn trùng xâm nhập hoặc không sử dụng găng tay. Các vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị phạt 2-6 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất phạt 60-80 triệu đồng với hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc bị tiêu hủy để chế biến, kinh doanh thực phẩm. Hành vi sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không rõ nguồn gốc có thể bị phạt 45-60 triệu đồng.

Với quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng, mức phạt 10-20 triệu đồng được áp dụng nếu không bổ sung vitamin, khoáng chất theo danh mục bắt buộc. Cơ sở sử dụng lao động trực tiếp chế biến thực phẩm không khám sức khỏe định kỳ có thể bị phạt 1-3 triệu đồng mỗi người, tối đa 75 triệu đồng.

Bên cạnh phạt tiền, dự thảo cũng đề xuất đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 2 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Dự thảo cũng đề xuất phạt 30-60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật không bảo đảm chỉ tiêu an toàn thực phẩm hoặc không đạt yêu cầu kiểm dịch để chế biến, kinh doanh.

