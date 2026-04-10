Sau tuổi 40, nhiều người hối tiếc vì ăn sai 1 thứ quen thuộc mỗi ngày

Khi nhìn lại chế độ ăn, họ thường bất ngờ vì thủ phạm không phải món gì xa lạ, mà lại là một thứ quá quen thuộc – ăn gần như mỗi ngày: tinh bột tinh chế, đặc biệt là cơm trắng.

Cơm không xấu, nhưng cách ăn lại là vấn đề

Trong bữa cơm của người Việt, cơm trắng gần như là trung tâm. Tuy nhiên, sau tuổi 40, cơ thể xử lý tinh bột không còn hiệu quả như trước.

Cơm trắng thuộc nhóm tinh bột tinh chế, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa nhanh thành đường, làm:

Đường huyết tăng nhanh Insulin tiết ra nhiều hơn. Phần năng lượng dư dễ tích thành mỡ, nhất là vùng bụng.

Nếu vẫn giữ thói quen ăn 2–3 bát cơm mỗi bữa như thời trẻ, trong khi mức vận động giảm, thì việc tăng cân và rối loạn chuyển hóa gần như là điều khó tránh.

Sai lầm không nằm ở “ăn cơm”, mà ở cách ăn cơm

Điều đáng nói là nhiều người không hề nhận ra vấn đề, vì họ vẫn nghĩ: “Cơm là thực phẩm lành mạnh”.

Thực tế, cái “sai” thường nằm ở những thói quen đi kèm: Ăn quá nhiều cơm, nhưng lại ít rau. Ăn cơm trước, ăn nhanh, khiến lượng nạp vào nhiều hơn. Kết hợp cơm với món mặn đậm vị, dễ ăn quá đà. Ít vận động sau bữa ăn.

Những điều này khiến tổng lượng đường hấp thu tăng cao mỗi ngày mà không ai để ý.

Sau tuổi 40, ăn cơm thế nào cho đúng?

Không cần loại bỏ cơm – điều đó vừa không cần thiết, vừa khó duy trì lâu dài. Quan trọng là điều chỉnh lại cách ăn:

Giảm nhẹ khẩu phần cơm, không cần “no bằng cơm”; Ăn rau trước, ăn cơm sau để hạn chế tăng đường huyết nhanh; Kết hợp thêm đạm (cá, thịt nạc, đậu) để no lâu hơn; Có thể thay một phần cơm trắng bằng gạo lứt hoặc ngũ cốc thô; Tránh ăn cơm quá muộn vào buổi tối.

Nhiều người chỉ nhận ra khi đã muộn

Không ít người đến khi đi khám, phát hiện tiền tiểu đường hoặc mỡ máu cao mới bắt đầu điều chỉnh. Lúc đó, việc thay đổi đã khó khăn hơn nhiều so với việc điều chỉnh sớm từ thói quen hằng ngày.

Sau tuổi 40, cơ thể không còn “dễ tính” với những gì bạn ăn. Một thứ quen thuộc như cơm – nếu ăn sai cách – hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Và đôi khi, điều khiến người ta tiếc nuối không phải là đã ăn gì, mà là đã ăn như thế nào trong suốt nhiều năm mà không hề nhận ra.