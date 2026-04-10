Mất việc văn phòng, vợ chồng bán 3.000 trứng cút ủ muối mỗi ngày nhờ 'trend' mạng

Đầu tháng 4, khi các video về món trứng cút ủ muối thảo mộc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, Phương Tuyền, 33 tuổi, bắt đầu thử làm vài chục quả bán thử ở phường Khánh Hội. Không ngờ, chỉ sau một buổi chiều, cô nhận được hàng chục tin nhắn hỏi mua.

"Thấy món này cũng đơn giản, vốn không nhiều nên tôi quyết định làm thử", cô nói.

Trước đó, cả hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng, nhưng cùng bị cắt giảm nhân sự. Trong lúc chưa tìm được công việc mới, họ quyết định tận dụng "trend" đang lan nhanh để kiếm thêm thu nhập tạm thời.

Hiện Phương Tuyền bán từ 16h mỗi ngày. Chỉ trong 90 phút, cô bán sạch 3 mẻ, mỗi mẻ 800-1.000 trứng, với giá 20.000 đồng/10 trứng.

Để kịp bán, cô và chồng dậy từ 6h đi lấy trứng tươi. Trứng sau đó được ngâm cùng các loại thảo mộc như la hán quả, hoa hồi, quế, hoa tiêu, đinh hương, đậu khấu... trong 3-4 giờ, để ráo rồi ủ muối và hấp cách thủy trong 3 tiếng. Những quả bị nứt hoặc dễ thấm muối quá mức đều được loại bỏ, tỷ lệ hao hụt khoảng 10%.

"Nguyên liệu không đắt nhưng làm khá cực, mất nhiều thời gian", cô cho biết.

Theo Tuyền, sức hút của món ăn chủ yếu đến từ hiệu ứng mạng xã hội. Nhiều khách tìm đến vì tò mò sau khi xem video, có người mua vài chục đến cả trăm quả để ăn thử rồi quay lại đặt tiếp. Tuy nhiên, cô nhận định "trend" này có thể chỉ kéo dài 1-2 tháng, nên việc kinh doanh mang tính tạm thời, nhằm trang trải thu nhập trong giai đoạn chuyển việc.

Quầy hàng của Phương Tuyền ở phường Khánh Hội. Ảnh: Hoàng Yến

Trứng cút ủ muối thảo mộc là biến tấu từ món trứng luộc quen thuộc, được ngâm trong hỗn hợp gia vị và dược liệu để tạo mùi thơm, sau đó ủ muối và hấp, giúp vị đậm và béo hơn.

Tại phường Xóm Chiếu, Lê Dủ, 29 tuổi, cũng bắt đầu bán món này từ đầu tháng 4 khi nhận thấy xu hướng đang lan rộng. Đang trong giai đoạn thất nghiệp, anh mượn tạm mặt bằng của gia đình để mở quầy bán nhỏ.

"Thấy nhiều người làm, mình cũng thử vì vốn không lớn. Công thức thì học lại từ gia đình bên ngoại", anh nói.

Từ vài chục quả ban đầu, hiện mỗi ngày anh bán khoảng 1.000 trứng, chủ yếu từ chiều đến tối và thường hết hàng trước 21h. Giá bán 25.000 đồng cho 12 trứng. Ngoài khách mua thử số lượng ít, đã có nhiều người đặt hàng vài trăm quả mỗi lần.

Món trứng cút ủ muối thảo mộc ở quầy hàng Lê Dủ. Ảnh: Hoàng Yến

Ngọc Anh, 24 tuổi, cho biết mua thử sau khi xem video trên mạng xã hội. Theo cô, trứng có mùi thơm nhẹ của thảo mộc, phần lòng đỏ béo và bùi, vị đậm hơn so với trứng luộc thông thường nên phù hợp ăn vặt.

Trong khi đó, Minh Khang, 27 tuổi, lại có trải nghiệm kém tích cực hơn. Anh cho rằng trứng hơi mặn, mùi thảo mộc không rõ rệt và cảm giác "không khác biệt nhiều so với trứng luộc chấm muối". Với mức giá hiện tại, anh nhận xét hơi cao.

Theo Dủ, sự chênh lệch trong đánh giá, đến từ cách nêm nếm và khẩu vị từng người. Giá bán cao hơn trứng luộc do quy trình chế biến mất nhiều thời gian và chi phí nhiên liệu tăng đáng kể trong giai đoạn hiện tại.

Chủ quán 29 tuổi cũng cho rằng món ăn này có thể chỉ "nóng" trong thời gian ngắn, tương tự một số trào lưu ẩm thực trước đây, nhưng vẫn có khả năng trở thành món ăn vặt quen thuộc nếu giữ được chất lượng và tệp khách ổn định.

"Tính thời vụ của xu hướng là rõ ràng, nhưng nếu làm kỹ và có khách quay lại, đây vẫn có thể trở thành nguồn thu lâu dài", anh nói.