Nắng nóng gay gắt kéo dài, khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe

Nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài trong nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (7/4), khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ như các trạm: Tây Hiếu (Nghệ An) 40.2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39.9 độ; độ ẩm tương đối phổ biến 35-40%; đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 8-9/4, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%; phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36- 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; khu vực Nam đồng Bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Cảnh báo nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Khuyến cáo bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân gia tăng rõ rệt, việc chủ động phòng bệnh là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu các rủi ro do thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Nắng nóng có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như say nắng, sốc nhiệt, mất nước và kiệt sức. Đặc biệt, nguy cơ đột quỵ tăng cao, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng còn tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh về hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và da liễu phát sinh và phát triển.

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nhiệt độ cao, người dân cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:

Trước hết, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, đặc biệt trong khung giờ cao điểm giữa trưa. Khi ra ngoài, nên mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi, đội mũ rộng vành, đeo kính và khẩu trang để giảm tác động của nhiệt.

Cùng với đó, cần uống đủ nước mỗi ngày, tăng cường bổ sung hoa quả, rau xanh và các chất điện giải. Hạn chế sử dụng rượu, bia và các loại nước ngọt có gas vì có thể làm cơ thể mất nước nhanh hơn.

Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng. Người dân cần ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh để phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa.

Ngoài ra, nên giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, có biện pháp che chắn chống nóng hiệu quả. Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, không nên di chuyển ngay từ ngoài trời nắng vào phòng điều hòa lạnh và ngược lại; nhiệt độ điều hòa nên duy trì từ 25°C trở lên.

Đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền, cần được quan tâm, theo dõi và hỗ trợ nhiều hơn trong những ngày nắng nóng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc ngất xỉu – những biểu hiện điển hình của say nắng – cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo.

Sau đó, cho uống nước mát hoặc dung dịch bù điện giải như oresol. Trường hợp triệu chứng không cải thiện, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức phòng bệnh và thực hiện đúng các khuyến cáo y tế sẽ giúp mỗi người bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan.