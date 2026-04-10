Sưng mắt, môi sau khi ăn bánh trứng kiến: Đặc sản hay 'thủ phạm'?

Đăng ảnh sưng mắt, sưng môi sau khi ăn bánh trứng kiến lên mạng xã hội

“Mùa” bánh trứng kiến bắt đầu rộn ràng, thu hút không ít thực khách tò mò thưởng thức đặc sản độc đáo này. Với hương vị bùi béo, thơm lạ, cắn "rôm rốp" trong miệng, bánh trứng kiến nhanh chóng trở thành món ăn được săn đón. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi ăn loại bánh này đã gặp phải các biểu hiện như sưng môi, mặt, nổi mề đay.

Thậm chí, những hình ảnh sưng mắt, sưng môi “dở khóc dở cười” sau khi ăn bánh trứng kiến được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người và nhận được không ít những bình luận. Nhiều người cho rằng đây là trải nghiệm “vừa thử vừa run”, trong khi không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của món ăn tưởng chừng dân dã này.

Chị Triệu Thị Son (Cao Bằng) chia sẻ, bánh trứng kiến là món ăn đã gắn bó với chị từ thuở nhỏ. “Ngày xưa, cứ vào mùa là bọn trẻ con chúng tôi lại theo người lớn vào rừng tìm tổ kiến. Sau khi "bắn" được tổ, phải đợi cho kiến bò hết ra ngoài rồi mới mang về sàng sẩy, làm sạch trứng để chế biến. Công đoạn khá vất vả nhưng ai cũng háo hức vì đây là món ăn rất đặc biệt”, chị nhớ lại.

Những hình ảnh "dở khóc dở cười" đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Theo chị Son, bánh trứng kiến không chỉ là món ăn mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, mang đậm nét văn hóa của người dân vùng cao. Tuy nhiên, chị cũng cho biết xung quanh mình không ít người sau khi ăn xong lại bị nổi mề đay, sưng mắt, thậm chí có người từng phải đi khám vì quá khó chịu.

“Nhiều người ăn bình thường không sao, nhưng cũng có người chỉ ăn một chút là bị ngay", chị nói.

Vì sao có thể bị sưng mắt, sưng môi, nổi mề đay sau khi ăn bánh trứng kiến?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Chuyên gia chống độc TS.BS Nguyễn Lương Kỷ – Phó Giám đốc BVĐK Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người bị sưng mặt, sưng mắt, nổi mề đay sau khi ăn bánh trứng kiến xuất phát từ các loại protein lạ có trong phôi kiến và trứng kiến mà hệ miễn dịch cơ thể người không nhận diện được. Khi các protein lạ này đi vào cơ thể, chúng trở thành các dị nguyên kích thích cơ thể giải phóng ồ ạt các chất trung gian hóa học trong đó có histamin, dẫn đến các phản ứng viêm cấp tính trên da và niêm mạc.

Bên cạnh đó, các yếu tố cộng hưởng như dư lượng axit formic tự nhiên trong kiến, các loại nấm mốc phát sinh trong quá trình bảo quản không đúng cách hoặc độc tố từ các loại thực vật mà kiến ăn phải cũng là những tác nhân quan trọng gây ra tình trạng dị ứng hoặc ngộ độc cho người sử dụng.

Theo TS.BS Nguyễn Lương Kỷ, những biểu hiện ban đầu như ngứa ngáy hay sưng phù có thể tiến triển rất nhanh thành các tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như sốc phản vệ.

"Theo hướng dẫn của thông tư 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và sử trí phản vệ, các phản ứng này có thể nhanh chóng chuyển từ mức độ nhẹ ở da sang mức độ nặng và nguy kịch với các biểu hiện như khó thở, phù nề thanh quản, nôn mửa liên tục và tụt huyết áp.

Người dân cần phải đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức nếu xuất hiện các dấu hiệu nặng lên như cảm giác nghẹn họng, thở rít, khó thở, nôn mửa liên tục, đau bụng dữ dội, tiêu chảy hoặc cảm thấy chóng mặt, vã mồ hôi. Đây là những dấu hiệu nguy hiểm, chỉ báo phản vệ mức độ nặng, cần can thiệp kịp thời", chuyên gia chống độc nhấn mạnh.

Bánh trứng kiến được rao bán nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình.

Những lưu ý khi ăn bánh trứng kiến

Để đảm bảo an toàn khi ăn bánh trứng kiến, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ hướng dẫn, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn tối đa, bắt đầu từ khâu lựa chọn nguồn gốc thực phẩm đến việc quan sát phản ứng của cơ thể, cụ thể:

- Trước khi ăn chính thức, người dùng nên thử một lượng nhỏ như hạt đỗ và đợi trong khoảng 30 đến 60 phút để theo dõi các phản ứng dị ứng có thể xảy ra, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm, người bị hen suyễn hoặc có tiền sử dị ứng với các loại côn trùng như nhộng tằm, ong, sâu,...

- Việc chế biến trứng kiến phải đảm bảo nấu chín hoàn toàn và sơ chế thật sạch để loại bỏ tối đa các tạp chất và axit formic tự nhiên, vốn là những tác nhân hàng đầu gây kích ứng và thúc đẩy các phản ứng miễn dịch quá mẫn.

- Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sưng mặt, nổi mề đay hoặc ngứa ngáy sau khi ăn, bước xử lý đầu tiên và quan trọng nhất là phải ngừng ngay việc ăn bánh và loại bỏ mọi dị nguyên còn sót lại trong miệng.

- Người bệnh có thể uống một liều thuốc kháng Histamin theo hướng dẫn nếu các biểu hiện chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ ngoài da và không có biểu hiện kèm theo ở các cơ quan khác.

"Nếu tình trạng sưng nề tiến triển nhanh đến môi, lưỡi hoặc có cảm giác nghẹn họng, người nhà cần ngay lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất thay vì tự điều trị tại nhà. Đối với những người đã có tiền sử sốc phản vệ và được trang bị sẵn bút tiêm Adrenaline tự động, việc tiêm bắp Adrenaline ngay khi có biểu hiện từ độ II trở lên là hành động sống còn để ngăn chặn tình trạng suy hô hấp và trụy mạch trước khi nhân viên y tế tiếp cận", Phó Giám đốc BVĐK Khánh Hòa khuyến cáo.