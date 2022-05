Sau khi ăn no, bạn tuyệt đối không làm việc này nếu không muốn mắc bệnh dạ dày, tiêu hóa

Thứ Năm, ngày 12/05/2022 08:01 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi ăn no chúng ta thường có cảm giác buồn ngủ, tuy nhiên nếu ngủ ngay sau khi ăn, thức ăn sẽ không được tiêu hóa triệt để, thậm chí sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại tấn dạ dày và đường ruột.

Nếu bạn nghĩ chỉ dựa vào chất lượng bữa ăn lành mạnh sẽ quyết định sức khỏe và năng lượng của bản thân thì chưa đủ. Thực ra, những việc làm ngay sau bữa ăn cũng tác động không nhỏ đến sức khỏe của bạn.

Không ngủ ngay sau khi ăn

Sau khi ăn no chúng ta thường có cảm giác buồn ngủ. Điều này là do lượng máu huy động phần lớn tập trung vào hệ tiêu hóa nên ở não bộ sẽ bị giảm đi đáng kể. Do đó, não và những bộ phận khác đều trở nên chậm chạp, thậm chí không muốn hoạt động.

Tuy nhiên, nếu bạn đang có thói quen ăn xong ngủ ngay não sẽ rơi vào trạng thái ức chế, kéo theo đó là sự ngưng nghỉ toàn bộ cơ thể, trong đó có hệ tiêu hóa. Như vậy, thức ăn sẽ không được tiêu hóa triệt để, thậm chí một số thực phẩm sót lại trong cơ quan tiêu hóa bị vi khuẩn có hại tấn công sẽ gây ra các bệnh về dạ dày và đường ruột.

Thời gian tốt nhất để đi ngủ sau bữa ăn đó là từ 2 – 3 giờ để thức ăn tiêu hóa kịp.

Ảnh minh họa

Không vận động mạnh sau khi ăn

Vận động là việc làm tốt cho sức khỏe nhưng nếu bạn vận động mạnh ngay sau khi ăn lại là thói quen gây hại cho sức khỏe.

Sau khi ăn, bạn vận động mạnh sẽ dẫn tới tình trạng đau dạ dày. Bởi trong thời gian từ 1 – 3 tiếng, máu sẽ tập trung tại cơ quan tiêu hóa để xử lý thức ăn. Vì vậy thay vì tập thể dục sau ăn thì bạn chỉ nên đi bộ một cách nhẹ nhàng.

Không ăn trái cây tráng miệng

Thức ăn sau khi được đưa vào dạ dày sẽ phải mất tới 1-2 tiếng mới được tiêu hóa xong. Nếu trong thời điểm này, bạn tiếp tục ăn thêm trái cây sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Bên cạnh đó, trong trái cây chứa một số lượng lớn các loại axit, đường, glucose, fructose, tinh bột… điều này sẽ khiến cơ quan tiêu hóa làm việc quá sức.

Chưa kể đến việc nếu dùng trái cây lạnh sẽ khiến nhiệt độ dạ dày thay đổi đôt ngột, ảnh hưởng đến tiêu hóa và nhu động ruột của dạ dày, thậm chí có thể gây co thắt dạ dày.

Không tắm ngay sau ăn

Trong quá trình tắm sẽ phải kỳ cọ khiến mạch máu ngoài da bị giãn nở, máu lưu thông mạnh đến các chi nên lượng huyết dịch ở cơ quan tiêu hóa và nội tạng sẽ giảm đáng kể. Điều này khiến cho quá trình tiêu hóa bị trì trệ, ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày.

Không uống trà

Nhiều người có thói quen uống trà nóng sau khi ăn cơm. Tuy nhiên, trong trà chứa chất tanin, khi vào dạ dày sẽ kết hợp với protein, vitamin B1 và sắt trong thức ăn hình thành nên những hợp chất khó hấp thụ.

Ngoài ra, chất tanin và theocin được tìm thấy trong các loại trà gây ức chế sự bài tiết dịch vị và dịch ruột, điều này không tốt cho hệ tiêu hóa làm việc.

Không hút thuốc

Trước hết, trong thuốc lá có 93 loại chất độc hại, và 78 loại chất gây ung thư. Thứ hai, cơ thể con người đang ở trạng thái tiêu hóa và hấp thụ sau bữa ăn, lúc này quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất cơ bản của cơ thể con người sẽ tăng tốc.

Nếu hút thuốc lúc này không chỉ hại phổi mà chất độc sẽ đi đến khắp các bộ phận trong cơ thể qua đường máu, mức độ thiệt hại còn gấp nhiều lần bình thường.

Không lái xe

Chúng ta đều biết rằng sau bữa ăn rất dễ cảm thấy buồn ngủ, nguyên nhân là do não bộ lúc này thiếu máu cung cấp nên không những thế khả năng phản ứng khi buồn ngủ của cơ thể cũng sẽ suy giảm.

Nếu lái xe vào thời điểm này, bạn rất dễ mắc phải sai lầm, thậm chí không phản ứng kịp trong những tình huống khẩn cấp, rất nguy hiểm.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sau-khi-an-no-ban-tuyet-doi-khong-lam-viec-nay-neu-khong-muon-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sau-khi-an-no-ban-tuyet-doi-khong-lam-viec-nay-neu-khong-muon-benh-da-day-tieu-hoa-17222051016292295.htm