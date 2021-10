Sai lầm nhỏ sau khi ăn cơm, người phụ nữ nhập viện vì bị xoắn ruột, chuyên gia cảnh báo từ bỏ ngay sai lầm này

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 14:31 PM (GMT+7)

Để bớt cảm giác ấm ách sau khi ăn, nhiều người lựa chọn cách vận động với mong muốn giải phóng năng lượng để cơ thể bớt nặng nề. Tuy nhiên đây có thể là nguyên nhân gây xoắn ruột, cụ thể như trường hợp cô gái sau đây.

Vừa qua, thông tin cô gái có tên Tiểu Đặng (người Hồ Nam, Trung Quốc) bị ngất xỉu trong lúc tập thể dục buổi tối, phải nhập viện cấp cứu vì bị xoắn ruột. Các bác sĩ cho biết thói quen tập thể dục thường xuyên sau ăn có thể là nguyên nhân chính.

Do muốn giảm cân, Tiểu Đặng tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để luyện tập. Trong lần chạy buổi tối, đột nhiên cô thấy bụng dưới đau nhói đau dữ dội, cho đến khi cô không chịu nổi và ngất xỉu. Ngay sau đó, cô được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Chu Châu II (Chu Châu, Hồ Nam, Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ kết luận bệnh nhân có khả năng cao bị xoắn ruột nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật gấp. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ cho biết ruột của Tiểu Đặng bị xoắn trục mạc treo dạ dày, đồng thời ruột non cũng bị xoắn đến gần 270 độ. Đặc biệt, có đến 25cm ruột bị tím đen, nhiều chỗ đã hoại tử, vô cùng nguy hiểm.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng xoắn ruột non như trên thường xảy ra sau khi vận động gắng sức sau khi ăn và hầu hết trường hợp xảy ra ở người trẻ tuổi, dẫn đến thay đổi vị trí của ruột, lâu ngày gây xoắn ruột. Vì khi ăn no, ruột phải chứa nhiều hơn, trọng lượng tăng lên, nhu động co bóp mạnh hơn và các đoạn của ruột không đồng bộ khiến vị trí của ruột thay đổi, dễ bị xoắn.

Đặc biệt, nếu bệnh tình không được phát hiện sớm, vẫn tiếp tục ăn uống không lành mạnh, vận động ngay sau khi ăn thì sớm muộn cũng gây hoại tử đường tiêu hóa.

Sai lầm khi tập thể dục buổi tối bị nhiều người bỏ qua

Thời điểm tập thể dục tối tốt nhất là khung 17-19h trước khi ăn. Ảnh minh họa

Buổi tối sau ăn, nhiều người có cảm giác ấm ách khó chịu nên vận động với mong muốn giúp cơ thể giải phóng năng lượng, bớt nặng nề. Tuy nhiên theo các nghiên cứu khoa học thì điều này hoàn toàn phản khoa học, vì sau ăn đây là thời điểm cơ thể đang lưu thông máu tới những cơ quan cần máu nhất. Và nếu bạn tập thể dục thì rất dễ bị chuột rút, đầy hơi và tiêu chảy… chưa kể đến đây là nhiều nguyên nhân gây bệnh khác.

Các chuyên gia thể dục cho biết, thời điểm tập thể dục tốt nhất là vào khung giờ 17-19h trước khi ăn tối. Đây là thời điểm cơ thể đang ở nhiệt độ cao, hệ cơ bắp và xương khớp đang rất dẻo dai nên dễ dàng thực hiện các bài tập thể dục ở cường độ cao. Việc tập luyện các bài tập thể dục vào thời gian này sẽ giúp cơ thể của bạn tăng cường khả năng trao đổi chất, kích thích quá trình đốt cháy mỡ thừa diễn ra nhanh hơn, làm tiêu hao được năng lượng calo đạt tối đa hỗ trợ rất tốt cho quá trình giảm cân, giảm mỡ béo và giúp cơ bắp phát triển to khỏe, săn chắc hơn.

Tốt nhất nên chờ khoảng 2 tiếng sau khi ăn mới vận động mạnh. Ảnh minh họa

Thông thường 1 bữa ăn cần từ 2 - 4 giờ để thức ăn có thể tiêu hóa hoàn toàn từ dạ dày đến ruột non. Hơn nữa, bữa ăn càng lớn thì cơ thể càng mất nhiều thời gian để tiêu hóa, bữa ăn có nhiều chất béo, protein và chất xơ sẽ tiêu hóa chậm hơn so với bữa ăn chứa nhiều carb đơn và nhiều protein đã qua chế biến.

Theo các chuyên gia, mặc dù không nhất thiết phải đợi cho đến khi thức ăn được tiêu hóa hết rồi mới tập thể dục, nhưng tốt hơn hết bạn nên chờ khoảng 2 tiếng sau khi ăn mới vận động mạnh để bảo vệ sức khỏe.

