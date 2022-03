Những điều nên và không nên làm trong vòng nửa tiếng sau khi ăn no

Thứ Bảy, ngày 26/03/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thời điểm sau khi ăn no rất quan trọng đối với sức khỏe, nếu không chú ý bạn có thể khiến cơ thể gặp nguy hiểm.

Nửa tiếng sau khi ăn no nên làm gì?

- Sau bữa sáng

Bạn nên vận động bình thường, tránh tập thể dục quá sức nếu không sẽ gây ra chứng khó tiêu. Ngoài ra, bạn có thể dùng tay xoa các khớp gối, giúp đả thông kinh mạch dạ dày, xua tan cảm lạnh, bảo vệ xương khớp trong những ngày lạnh.

- Sau bữa trưa

Nửa tiếng sau bữa trưa là thời điểm quan trọng để điều chỉnh trạng thái thể chất và tinh thần. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc chợp mắt một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, cải thiện trí nhớ, dù chỉ 10 phút nhưng hiệu quả ngay lập tức.

Ngay cả khi không có điều kiện để ngủ, tốt nhất bạn nên duỗi thẳng tay chân, hít thở sâu vài lần, thả lỏng cơ thể để thư giãn.

- Sau bữa tối

Buổi tối là thời điểm quan trọng đối với sức khỏe, lúc này khi vừa mới ăn no xong, bạn nên tránh việc vận động mạnh, tránh tắm hoặc ngâm chân. Điều này là do máu đang tập trung xuống các cơ quan tiêu hóa, các việc khác sẽ làm ảnh hưởng tới chức năng hệ tiêu hóa.

Sau bữa ăn, bạn nên nghỉ ngơi 15 – 30 phút, có thể thư giãn bằng cách nghe nhạc. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ và việc tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi hơn. Sau nửa tiếng, bạn mới nên đánh răng để không gây ảnh hưởng xấu tới men răng. Đặc biệt, nếu có điều kiện, bạn nên đi dạo một chút để điều chỉnh nhịp thở, nó sẽ hỗ trợ cho việc tiêu hóa và hấp thu của cơ thể.

5 điều không nên làm sau bữa ăn

- Ăn trái cây

Thức ăn sau khi vào dạ dày cần tiêu hóa từ 1 đến 2 tiếng, nếu ăn trái cây ngay sau bữa ăn, thức ăn trước đó sẽ khiến cho hoa quả không được tiêu hóa bình thường, dễ gây ra chứng đầy hơi. Trong hoa quả chứa nhiều monosaccharide, dễ được ruột non hấp thụ, nếu bị tắc ở dạ dày sẽ tạo thành hiện tượng đầy hơi, gây táo bón.

Vậy nên, tốt hơn hết nên ăn trái cây giữa hoặc trước bữa ăn. Đối với người dễ bị đường huyết tăng thì càng không nên ăn trái cây ngay sau bữa ăn.

- Tập thể dục

Trong vòng nửa tiếng sau bữa ăn, dạ dày cần hoạt động nhiều để tiêu hóa thức ăn. Việc tập thể dục ngay lúc này sẽ khiến dạ dày bị quá tải, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, về lâu dài còn gây ra các bệnh về dạ dày. Vì vậy, tốt nhất bạn nên ngồi thư giãn nửa tiếng sau bữa ăn trước khi vận động.

- Uống trà

Uống trà ngay sau bữa ăn sẽ làm loãng dịch vị và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Đồng thời, chất tannin trong trà có thể phản ứng với chất đạm có trong thức ăn, tạo thành chất khó đông, gây khó tiêu, làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất đạm.

Hơn nữa, trà chứa nhiều axit tannic, chất này liên kết với chất sắt trong thức ăn, ngăn cản sự hấp thụ chất sắt trong đường ruột.

- Ngủ

Sau khi ăn tối, một số nhân viên văn phòng thường cảm thấy buồn ngủ do no, cộng với sự mệt mỏi do công việc trong ngày nên họ muốn đi ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên, ngủ sau khi ăn no sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, khiến thức ăn tích tụ trong cơ thể và gây béo phì.

- Tắm

Tắm sau ngay sau khi ăn no sẽ khiến dạ dày co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra ít hơn, mạch máu to ra, lượng máu chảy vào hệ tiêu hóa giảm đột ngột.

Điều này làm suy yếu chức năng tiêu hóa và gây ra chứng khó tiêu. Tốt nhất nên tắm sau khi ăn no khoảng 1 – 2 tiếng. Đặc biệt, nếu tắm trước khi đi ngủ sẽ giúp loại bỏ những mệt mỏi trong ngày và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-dieu-nen-va-khong-nen-lam-trong-vong-nua-tieng-sau-khi-an-no-d5469...Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-dieu-nen-va-khong-nen-lam-trong-vong-nua-tieng-sau-khi-an-no-d546998.html