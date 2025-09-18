Sau 'cuộc yêu', cặp đôi cần cẩn trọng với thói quen này

Cơ thể sau quan hệ nhạy cảm hơn bình thường

Quan hệ tình dục vốn là một hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng. Trong quá trình ấy, toàn bộ cơ thể – từ hệ tim mạch, hô hấp cho đến cơ bắp – đều ở trạng thái làm việc cao độ. Sau khi “cuộc yêu” kết thúc, tim vẫn còn đập nhanh, mồ hôi tiết nhiều, lỗ chân lông giãn rộng để thải nhiệt.

BSCKII Nguyễn Hoài Bắc – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – nhận định trên Thanh Niên online: “Ở trạng thái này, nếu để cơ thể trần hoặc đầm đìa mồ hôi rồi bật quạt mạnh, ngồi ngay trước điều hòa, nguy cơ bị nhiễm lạnh, viêm phổi, thậm chí rối loạn tuần hoàn là rất lớn. Nguy hiểm hơn, ở những người có bệnh tim mạch tiềm ẩn, cú sốc nhiệt đột ngột có thể gây đột tử”.

Phong hàn – hiểm họa ít ai ngờ tới

Theo y học cổ truyền, việc để gió lùa vào cơ thể đang “nóng trong” và ra nhiều mồ hôi dễ dẫn đến hiện tượng “nhiễm phong hàn”. Khi gió lạnh xâm nhập qua lỗ chân lông đang mở rộng, cơ thể dễ bị cứng cơ, đau nhức, ớn lạnh, mệt mỏi. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, sức đề kháng suy giảm, dễ kéo theo nhiều bệnh lý hô hấp.

Trong một báo cáo đăng trên Asian Journal of Andrology (2020), các nhà khoa học cũng ghi nhận rằng tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột sau hoạt động tình dục có thể làm tăng nguy cơ suy tim cấp ở nam giới trung niên, đặc biệt là những người hút thuốc lá hoặc có tiền sử tăng huyết áp.

Để bảo vệ sức khỏe và duy trì phong độ phòng the bền vững, các chuyên gia khuyến nghị: - Không bật quạt trực tiếp hoặc ngồi ngay trước điều hòa khi cơ thể còn đang đổ mồ hôi. - Dùng khăn mềm lau khô mồ hôi, sau đó thay quần áo nhẹ, thoáng mát. - Bổ sung nước ấm hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng để bù dịch, giúp cơ thể điều hòa dần dần. - Nằm nghỉ ngơi ít phút cho đến khi nhịp tim và hơi thở ổn định trước khi làm mát phòng ngủ.