Sai lầm đa phần đàn ông mắc phải sau yêu, gây hại cho sức khỏe

Cơ thể chưa sẵn sàng để nghỉ ngơi

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, quan hệ tình dục là một hoạt động tiêu hao năng lượng tương đương với các bài tập thể dục cường độ cao. Trong suốt quá trình ấy, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp gấp gáp, máu lưu thông với tốc độ cao, khiến các cơ quan – đặc biệt là vùng sinh dục – rơi vào trạng thái sung huyết mạnh.

Ảnh minh họa.

Không chỉ vậy, khi đạt cực khoái, cơ thể tiết ra lượng lớn hormone sinh dục và endorphin, giúp tạo cảm giác hưng phấn, thỏa mãn. Tuy nhiên, chính quá trình “bùng nổ” hormone này cũng khiến cơ thể bị tiêu hao năng lượng nhanh chóng. Nếu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, các cơ quan chưa kịp điều hòa hoạt động, dẫn tới tình trạng mệt mỏi kéo dài khi thức dậy.

Ngủ ngay sau quan hệ: Nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn

Nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine (2021) chỉ ra, nam giới có thói quen ngủ ngay sau quan hệ thường dễ gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ, suy giảm ham muốn tình dục về lâu dài. Ở một số trường hợp, việc để cơ thể “đóng băng” đột ngột khi các cơ quan còn hoạt động mạnh cũng có thể gây áp lực không nhỏ lên hệ tim mạch.

Chuyên gia tình dục học, tiến sĩ Pepper Schwartz (Đại học Washington, Mỹ) cũng khuyến cáo: “Sau khi quan hệ, cơ thể cần ít nhất 15–20 phút để nhịp tim và hô hấp trở lại bình thường. Đây là khoảng thời gian quan trọng để cơ thể tái cân bằng. Ngủ ngay lập tức chỉ khiến bạn thêm kiệt sức và giảm sự hồi phục của cơ bắp”.

Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Các chuyên gia khuyên rằng sau cuộc yêu, thay vì lăn ra ngủ, các cặp đôi nên dành vài phút ôm ấp, trò chuyện hoặc đơn giản là uống một cốc nước ấm. Những hành động này không chỉ giúp cơ thể dần ổn định mà còn tăng sự gắn kết tình cảm. Việc vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng sau quan hệ cũng được coi là bước cần thiết để phòng ngừa viêm nhiễm.

Có thể nói, thói quen ngủ ngay sau khi quan hệ tình dục là một “cái bẫy ngọt ngào” mà nhiều người mắc phải. Nhưng thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc bản thân sau “cuộc yêu” sẽ mang lại lợi ích lớn: sức khỏe được bảo vệ, sự gắn bó vợ chồng thêm bền chặt và đời sống chăn gối trở nên viên mãn hơn.