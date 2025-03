6 lầm tưởng phổ biến về rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương hay còn gọi là "bất lực", nghĩa là nam giới không có khả năng đạt được và giữ được sự cương cứng đủ để quan hệ tình dục.

Đây là một bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng là nỗi ám ảnh đối với nam giới. Dưới đây là 6 lầm tưởng phổ biến nhất về căn bệnh này và lý giải của chuyên gia nam học.

1. Rối loạn cương dương chỉ xuất hiện ở những nam giới lớn tuổi

Nhiều bạn trẻ có thể nghĩ rằng mình sẽ không phải lo lắng về chứng rối loạn cương dương cho đến khi 60-70 tuổi. Tuy nhiên, theo các báo cáo y khoa, nhóm tuổi phổ biến nhất để kê đơn thuốc viagra mới là ở độ tuổi cuối 40 và đầu 50. Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy khoảng 25% nam giới tìm kiếm sự chăm sóc cho ED lần đầu tiên dưới 40 tuổi.

Rối loạn cương dương có thể gặp ở nam giới trẻ tuổi.

Theo ThS.BS Nguyễn Thế Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, tần suất bị rối loạn cương tăng dần theo tuổi. Từ 40 tuổi trở lên, tỷ lệ nam giới bị rối loạn cương khoảng 40% và tăng cao khoảng 60% khi nam giới dần bước sang giai đoạn lão niên. Song ngày nay, tình trạng này ngày càng trẻ hóa, có thể gặp ở nam giới độ tuổi 30, nhất là giai đoạn trên 35 tuổi.

Mặc dù rối loạn cương dương ở nam giới trẻ tuổi từng được cho là do tâm lý nhưng một số nghiên cứu gần đây hơn cho thấy 15-72% trường hợp rối loạn cương dương liên quan đến nguyên nhân sinh lý.

2. Viagra là lựa chọn điều trị tốt cho rối loạn cương dương

Hiện nay, thuốc viagra được quảng cáo là có tác dụng kích dục, tăng cường sinh lý, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương... khiến nhiều người bệnh có vấn đề về sinh lý hay rối loạn cương dương đã tự ý mua dùng mà không cần đi khám.

Rối loạn cương dương có thể do nhiều nguyên nhân, vì vậy, để điều trị hiệu quả người bệnh cần được khám bởi bác sĩ chuyên khoa Nam học để được đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh. Dùng thuốc là một phương pháp khá hiệu quả và tiện sử dụng đối với người bệnh. Những loại thuốc này khác nhau về liều lượng và hiệu quả thời gian sử dụng. Tuy nhiên, người bệnh không được tự ý mua dùng mà cần dùng theo đơn của bác sĩ.

Việc điều trị rối loạn cương dương bằng thuốc phải có chỉ định và theo dõi của bác sĩ. Nam giới không nên tự ý tham khảo thông tin từ người khác hoặc từ các phương tiện thông tin đại chúng, vì điều đó không những không có tác dụng chữa bệnh, tốn kém về kinh tế mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe của mình.

3. Rối loạn cương dương có nghĩa là có vấn đề về sức khỏe ở dương vật

Rối loạn cương dương xảy ra vì nhiều lý do nhưng thường không phải do vấn đề ở chính dương vật. Thay vào đó, rối loạn cương dương có thể do các tình trạng tâm lý, thần kinh hoặc tim mạch hoặc có thể liên quan đến lối sống như hút thuốc, chế độ ăn uống và thậm chí cả chất lượng giấc ngủ cũng là một yếu tố liên quan.

Rối loạn cương dương đóng vai trò là chỉ báo về sức khỏe tổng thể của nam giới. Ví dụ, các mạch máu cung cấp máu cho dương vật nhỏ hơn nhiều so với các mạch máu đi đến tim. Nếu không nhận đủ lưu lượng máu để hỗ trợ cương cứng khỏe mạnh, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về vấn đề tim mạch.

4. Thuốc tăng cường testosterone hoặc thực phẩm bổ sung chữa rối loạn cương dương

Testosterone không phải là thuốc chữa khỏi hoàn toàn ED. Bệnh nhân có mức testosterone thấp có thể tiếp tục bị rối loạn cương dương ngay cả sau khi tăng cường testosterone. Testosterone quan trọng đối với sức khỏe nam giới vì một số lý do nhưng testosterone thấp hiếm khi là nguyên nhân duy nhất gây ra ED. Trên thực tế, hầu hết những người được điều trị ED đều có mức testosterone bình thường.

ThS.BS Nguyễn Thế Lương cho biết, rối loạn cương dương cần phải bắt bệnh đúng, chữa tận gốc, có nghĩa là phải điều trị theo nguyên nhân, chẳng hạn như điều chỉnh testosterone nếu có suy sinh dục, điều chỉnh các rối loạn nội tiết, phẫu thuật dị tật dương vật, phẫu thuật mạch máu... Bên cạnh đó phải kết hợp chặt chẽ trị liệu tâm lý, không những cho người bệnh mà còn cho cả vợ, bạn gái để giúp người nam vượt qua khủng hoảng tâm lý.

Việc điều trị rối loạn cương dương cần có sự phối hợp giữa bác sĩ và người bệnh.

5. Khi nam giới gặp rắc rối trong phòng ngủ đồng nghĩa với rối loạn cương dương

Không phải tất cả các vấn đề về cương cứng đều có nghĩa là mắc rối loạn cương dương. Các yếu tố khác như mệt mỏi và căng thẳng có thể ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của nam giới trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với những người trẻ tuổi, căng thẳng và lo lắng đôi khi có thể khiến việc cương cứng trở nên khó khăn hơn.

Hầu hết đàn ông sẽ mất cương cứng khi có xuất tinh sớm nhưng điều đó không nhất thiết liên quan đến rối loạn cương dương.6. Khi bị rối loạn cương dương có nghĩa là đàn ông mất đi sự hấp dẫn với bạn đời

BS. Nguyễn Thế Lương cho biết, nghiên cứu về những nam giới bị rối loạn cương dương nói chung và nghiên cứu về nam giới trẻ tuổi bị rối loạn cương dương nói riêng cho thấy các yếu tố sức khỏe và thể chất đóng vai trò then chốt trong vấn đề rối loạn cương dương.

Rối loạn cương dương và một số vấn đề rối loạn chức năng tình dục có thể gây ra rất nhiều nỗi buồn hoặc thất vọng trong một mối quan hệ. Ngược lại, các vấn đề về mối quan hệ cũng có thể là nguyên nhân gây ra căng thẳng và lo lắng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự cương cứng. Khi bị rối loạn cương dương không có nghĩa là đàn ông mất đi sự hấp dẫn với bạn đời. Điều rất quan trọng đối với sức khỏe và mối quan hệ của cặp vợ chồng là nên gặp bác sĩ để được tư vấn các nguyên nhân y khoa có thể xảy ra và hướng xử trí các rắc rối liên quan.